Comencen les obres per transformar el carrer de la Indústria

Avui s’inicien les obres per a la transformació del primer tram del carrer de la Indústria (Centre) en un espai amb prioritat per a vianants, que començarà amb almenys un mes de retard. Tot i que la voluntat era iniciar les obres el passat mes de juliol, finalment s’han endarrerit.

Durant les obres, que tindran una durada aproximada de set mesos, es tallarà a la circulació el carrer de la Indústria entre el carrer de Sant Joan i el carrer de Sant Llorenç, on s’habilitaran les zones de càrrega i descàrrega. En aquest sentit, l’itinerari recomanat per l’Ajuntament és pel carrer de Sant Joan i l’aparcament a la zona blava del Vapor Turull. El pressupost d’adjudicació per a aquest primer tram de les obres és de pràcticament 743.000 euros.

Plataforma única

Les obres suposaran la transformació del carrer, que es convertirà en una plataforma única amb preferència per als vianants: no hi haurà distinció entre vorera i calçada. Entre els carrers de Sant Joan i de Sant Llorenç, els vianants tindran més d’onze metres per poder passejar. Ara per ara es tracta d’una de les vies principals que connecten el Centre amb la Gran Via, un carrer que concentra una forta afluència de trànsit rodat.

Amb aquestes obres, l’Ajuntament busca reduir el nombre de cotxes que hi circulen: es deixarà accedir únicament als veïns dels guals afectats, així com a vehicles de càrrega i descàrrega. La resta de vehicles podran accedir al carrer de la Indústria des del carrer de Sant Cristòfol a una velocitat de 10 km/h. Per compensar la pèrdua d’aparcament s’habilitaran zones de Petó i Adeu per deixar els nens a l’escola al carrer de Sant Cristòfol i a l’aparcament del Vapor Turull.

D’altra banda, el nou carrer de la Indústria mantindrà els arbres que actualment existeixen, als quals se sumarà un conjunt d’espais verds en forma de parterres.

