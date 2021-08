Quim Masferrer, The Tyets i Roba Estesa: reserva entrades per la Festa Major de Castellar

Castellar del Vallès celebrarà finalment la Festa Major. L’Ajuntament, en col·laboració amb diverses entitats de la vila, tirarà endavant, del 8 al 13 de setembre, un programa d’activitats adaptat a la situació epidemiològica actual i a la normativa vigent del Procicat. Hi haurà 52 actes, la meitat que els darrers anys.

Per a les activitats principals és marxa un sistema de reserva d’entrades gratuïtes a través del portal www.auditoricastellar.cat, que es podran aconseguir a partir de dimecres, 1 de setembre, a les 10 del matí. També es podran adquirir a taquilla de l’Auditori de l’1 al 3 de setembre i del 6 al 13 de setembre, de 10.30 a 13 h i de 17 a 19.30 h. En total s’oferiran 12.800 entrades.

Es poden consultar els horaris de la programació de la Festa Major en aquest enllaç.

Espai Tolrà

En aquest sentit, la plaça de la Fàbrica Nova acollirà la benvinguda de la Festa Major amb l’espectacle Bona gent de Quim Masferrer, el concert familiar amb el grup Ambauka (que comptarà amb la participació de la colla gegantera de Castellar), el concert popular de La Principal de la Bisbal i un parc d’aventura per a infants de més de 7 anys que es completarà amb un espai de jocs per a nens i nenes d’1 a 6 anys al Recinte Firal de l’Espai Tolrà.

Vilabarrakes

El nou espai del carrer d’Osona, al Pla de la Bruguera, serà la seu dels concerts coorganitzats amb Vilabarrakes, amb els següents concerts:

Divendres, 21 h: La Sra. Tomasa i El Pony Pisador

Dissabte, 21 h: La Banda del Coche Rojo i CE1NO

Diumenge, 21 h: Roba Estesa i The Tyets.

El Mirador

D’altra banda, la plaça d’El Mirador albergarà el lliurament de la Medalla de la Vila a les comunitats educativa i sanitària i els concerts de jazz de 4/4 Gats, les actuacions de Los Mucca i Petit & Comitè i les havaneres amb les Anxovetes. També s’hi farà l’Street Market Castellar.

Més activitats

També cal destacar el mapping que es projectarà sobre la façana de l’església de Sant Esteve les nits del 10, 11 i 12 de setembre en diverses sessions. Aquesta activitat, creada per l’artista Lluís Campmajó, és una reflexió sobre els temps actuals de pandèmia. Altres espais que acolliran activitats seran la plaça de Catalunya, on hi haurà una projecció de Dansa Parc enregistrada en diferents indrets de Castellar, un espectacle de cabaret i circ i la baralla d’aigua, o la plaça Major, on es faran ballades de gitanes, bastons i country, entre d’altres.

Castell de focs i la fira

La Festa Major inclourà castell de focs de cloenda i també fira d’atraccions a la ubicació habitual del carrer de la Garrotxa, al costat de les pistes d’atletisme.

Com a novetat, el programa inclou diverses mesures d’accessibilitat: cinc actes disposaran d’un servei de préstec de bucles magnètics per a persones sordes i amb discapacitat auditiva; el concert de Roba Estesa comptarà amb interpretació de llengua de signes; s’habilitaran espais reservats per a cadires de rodes; i la fira d’atraccions funcionarà sense música ni sorolls de 18 a 19 h en atenció a infants, joves i adults amb TEA o hipersensibilitat sensorial.

Auditori

L’Auditori Miquel Pont també serà l’escenari de diverses propostes, com ara el concert doble amb Firewood Band i Nothing Re o l’espectacle Barcelona Flamenco Ballet organitzat pels Aires Rocieros Castellarencs.

