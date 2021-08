Sandra Burgos: “La ‘tele’ també és per als advocats”

Sandra Burgos (Sabadell, 1975) és advocada experta en dret de família i violència domèstica i és titular del despatx Sbd Adocats. A més, ella combina la seva feina habitual amb participacions a la televisió i a la ràdio. De fet, és col·laboradora habitual dels programes De boca a orella i Metròpoli de RNE i del programa Hora Punta de TVE. A més, també assessora altres mitjans de comunicació quan publiquen temes del seu àmbit d’especialització.

Per què vas decidir començar a col·laborar amb mitjans de comunicació? En realitat, no va ser una decisió que vaig prendre jo, sinó que em va arribar l’opció sense voler-ho. Fa prop de vint anys em van trucar des dels informatius de Telecinco, perquè parlés sobre l’augment de divorcis de després de l’estiu. A partir d’allà, em van trucar des d’altres mitjans de comunicació. RTVE em va proposar ser col·laboradora habitual d’Hora Punta, a La 1, i del programa De boca a orella i Metròpoli, de Ràdio 4. També vaig estar durant un temps en un programa de Divinity (Mediaset) que es deia Cazamariposas. La meva trajectòria a la televisió és força àmplia, la veritat.

Per quin motiu vas decidir sortir de la zona de confort i endinsar-te a la televisió i la ràdio? La veritat és que sortir a la televisió i ràdio m’agrada molt. No tinc por escènica i em sento a gust davant d’un micròfon o una càmera. Per mi no era sortir de la zona de confort, sinó fer alguna cosa diferent que em motivés.

Sobre quins temes acostumes a donar el teu punt de vista com a experta? Sobretot parlo de dret matrimonial i divorcis. A la televisió acostumo a opinar sobre ruptures mediàtiques. Els mitjans també em demanen que els assessori sobre altres temes com els assassinats amb violència vicària.

La sabadellenca també assessora els mitjans de comunicació com a experta sobre temes de dret de família i violència domèstica

Els dones un valor afegit als mitjans de comunicació? Jo crec que sí. Al final, els periodistes dominen alguns temes més que altres. A la majoria els costen molt els temes que tenen a veure amb el dret. Per tant, si volen fer un bon article o oferir una informació veraç a la ràdio i la televisió han de contactar amb advocats. De fet, la televisió també és per als advocats. Tenim mala premsa, però també som capaços de parlar en mitjans de comunicació.

Com compagines col·laborar a la ràdio i la televisió amb la teva feina habitual com advocada? No és fàcil. A casa meva potser em faran fora (riu). Per sort, tinc un equip de persones darrere al despatx de Sbd Advocats. Quan tinc una sortida en un mitjà de comunicació miro de fer més hores al vespre per recuperar la feina que no he fet. No soc l’única persona que treballa moltes hores. Això sí, he hagut de declinar alguna proposta de col·laboració amb altres ràdios i televisions, perquè era massa.

Havies arribat a pensar que series una veu habitual en un mitjà de comunicació? Mai ho havia pensat, però m’hi veig en un futur i m’hi trobo molt còmoda. La meva feina com a advocada és molt seriosa. La ràdio i la televisió em permeten sortir d’aquest àmbit. També són una molt bona eina de difusió de la meva feina. Ens hauríem d’acostumar a veure més advocats a la televisió. Aportem un valor afegit important.

Publicitat