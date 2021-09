El Centre d'Esports supera la barrera dels 4.000 socis, rècord a la tercera categoria

Més a prop del gran objectiu. El Centre d'Esports ja ha superat la barrera dels 4.000 socis abans del primer partit a la Nova Creu Alta, una dada històrica militant a la tercera categoria del futbol estatal (abans Segona B). Només després de l'ascens d'Eibar de la temporada 2010/11 es va poder superar aquesta xifra, però jugant al futbol professional. En el curs anterior a la pandèmia es va arribar als 3.400 socis i l'any passat, amb el hàndicap de no poder accedir en tota la lliga a l'Estadi, un total de 3.200 fidels van pagar l'abonament.

La campanya impulsada pel club, la il·lusió de poder tornar a la Nova Creu Alta i l'ambiciós objectiu esportiu han format un còctel favorable per aconseguir aquests 4.000 socis i fer camí cap al gran repte marcat pel president Esteve Calzada: els 5.000. Significaria un autèntic rècord exceptuant les etapes a Primera Divisió. La valoració des del club és molt positiva i encara confia que els primers resultats a la lliga impulsin a altres aficionats a treure's el carnet. Una altra dada significativa és el miler d'altes noves, una demostració de l'expectació que ha creat el Sabadell 21/22.

De moment, el topall establert des del Procicat és de 3.600 espectadors, és a dir un 30 per cent de l'aforament. Caldrà esperar si es produeix alguna modificació després que Sanitat hagi autoritzat l'augment a un 60 per cent en els estadis de Primera i Segona Divisió del futbol estatal. L'última paraula correspon a les Comunitats Autònomes. El club arlequinat treballa sobre la primera estimació i, de moment, s'han inscrit en el formulari més de 2.000 socis confirmant l'assistència. Hi ha temps fins a les 14 hores d'aquest divendres. Després es posaran a la venda entrades al públic i fins i tot s'ha reservat un paquet de 150 localitats per a possibles seguidors de la Balompédica Linense. De totes maneres, el Centre d'Esports facilitarà l'accés als socis que no hagin pogut comunicar la seva assistència per internet o via telefònica en aquesta primera jornada a casa.

Moha i César Morgado, ambiciosos

Dos dels nouvinguts d'aquesta temporada han estat presentats de manera oficial. Moha Ezzarfani vol respondre "a les ganes que va mostrar el Sabadell per fitxar-me. El meu únic objectiu és ajudar a l'equip a guanyar partits. Sabem que en aquesta categoria és molt difícil guanyar, però la Creu Alta hauria de ser un fortí". Sobre la seva posició, ha admès que "feia molts anys que no jugava amb aquest sistema, però el míster insisteix en el que vol i ens estem adaptant". El Sabadell el va patir fa dues temporades (19/20) quan militava a l'Espanyol B: un gol a la Nova Creu Alta i un altre a Sant Adrià.

L'operació de César Morgado va durar gairebé dos mesos. "El mes de juny ja coneixia l'interès del Sabadell, però era difícil perquè tenia contracte amb el Badajoz. Finalment es va poder fer. Estic content perquè es tracta d'un bon projecte, ambiciós i amb cotes d'aspiracions altes". També confia a adaptar-se al sistema de tres centrals i té "moltes ganes de jugar amb la nostra afició a l'Estadi. Segur que serà un partit complicat, com tots, però hem de sortir a sumar de tres en tres". A l'acte de presentació va participar el president de la UE Castellar, Miquel Vilanova, juntament amb el director general del club, Bruno Batlle.

Fitxatge: més temps

La incorporació del migcampista sembla que va per llarg. El director esportiu, José Manzanera, va reconèixer que "estem treballant en diferents perfils i tots els escenaris continuen oberts. Sóc optimista, però tampoc depèn exclusivament de nosaltres. Cal esperar i valorar quina és la millor opció". Encara que tot es podria desencallar en qualsevol moment, Manzanera va admetre que "podrien passar dues o tres setmanes. Tenim una plantilla amb recursos per competir bé, però la idea és donar-li més eines a l'entrenador per millorar".

