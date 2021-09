‘Kit’ per anar d’havaneres

El barret de palla, el mocador blanc i el got de rom cremat són imprescindibles per a la cantada d’havaneres de dissabte (21 h, Font de Can Rull), a càrrec del grup Cavall Bernat.

Podria ser tot l’any, però sembla que el final d’estiu sigui el moment més adient per posar-nos el barret de palla i anar a cantar havaneres. Com si es tractés del ‘saudade’ portuguès, aquests primers dies de setembre serveixen per recordar les nits d’estiu viscudes (i ja passades), i cantar amb nostàlgia aquestes lletres que ens remunten fins al segle XIX.

Serà dissabte quan el grup Cavall Bernat aparegui damunt l’escenari de la Font de Can Rull, vora el parc de Catalunya (21 h). Ara bé, si hi voleu atracar, què heu de saber de les havaneres? I sobretot, què heu de portar? Tranquils, us presentem el ‘kit’ bàsic per anar a cantar havaneres.

1. Barret de palla. El pots aconseguir a Cal Masclans, la centenària botiga dedicada al vímet i antics materials (Carrer Sant Antoni). És cert que aviat acabà la temporada de sol, però ja el tindràs per a l’estiu vinent! No passa res si no estàs avesat a dur-ne i penses que acabes de sortir d’un quadre de Joaquim Sorolla. Un barret de palla és estilàs!

2. Mocador blanc. Quan soni La Bella Lola (no pas la vella Lola, com sovint es confon per interferència del català; però la lletra és en castellà), serà el moment en què hauràs de treure un mocador blanc i fer-lo onejar a l’aire. Si arribes sense mocador, hauràs de recórrer a algun altre material de color blanc. En última instància, molta gent acaba fent onejar un Kleennex (i fins i tot esfilagarsar-lo en dos, per donar-ne un bocí a l’acompanyant). Si canteu de sobretaula d’un sopar, el tovalló sempre acaba sent l’opció de la majoria. Vet aquí la primera estrofa, perquè aneu practicant i feu alguna cosa més que moure els llavis durant la tonada:

“¡Ay, qué placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó! Pero después, vino hacia mí, me dio un abrazo, y en aquel lazo creí morir”.

3. El rom cremat. I si amb La Bella Lola traiem el mocador, diu la tradició que amb El meu avi bevem rom cremat! Originari de la Costa Brava, el costum de fer un recital d’havaneres amb un bon cremat inclòs s’ha estès per tot el litoral. De fet, actualment, la cita de referència és la Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell.

Ara bé, quina és la fórmula secreta (o no) del rom cremat? Aquí us en proposem una:

LA RECEPTA

Ingredients:

- Dos litres de rom negre

- Quatre cullerades soperes de sucre

- Una cullerada sopera de cafè en gra

- Dues branques de canyella

- La pell d’una llimona

Preparació:

Poseu el rom en una cassola de fang una mica fonda, amb la resta dels ingredients. Escalfeu-lo una mica. Enretireu la cassola del foc i amb l’ajuda d’un cullerot metàl·lic (sobretot que no sigui de plàstic), agafeu una mica del rom de la cassola i enceneu-lo. Tombem una mica la cassola perquè s’encengui tot el rom i el deixem 10 minuts, remenant, fins que la intensitat de la flama baixi.

