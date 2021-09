Una Festa Major responsable

[Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell / Carles de la Rosa, regidor de Cultura]

Aquest cap de setmana llarg, del 3 al 6 de setembre, celebrarem la Festa Major de Sabadell 2021. Serà una celebració continguda i sense activitats de gran format. Una Festa Major en què evitarem les grans concentracions de persones i en què la prudència, atesa la situació sanitària, marca el conjunt de propostes del programa. Això significa que no serà una festa tradicional: no hi haurà concerts ni activitats a partir de les 11 de la nit i només podran assistir als actes un màxim de 300 persones. Prendre aquestes decisions no ha estat fàcil. Ben al contrari, per al govern municipal ha estat molt complicat definir si tindríem o no Festa Major, després que la COVID obligués a anul·lar la de l’any passat. Però governar és això: valorar tots els factors i variables i decidir. Decidir malgrat que sapiguem que el que determinem generarà debat i vetllant sempre pel que creiem que és millor per a la ciutat i el conjunt de sabadellencs i sabadellenques.

Amb quina situació sanitària arribem a la Festa Major? Els experts avisen que estem en setmanes clau que determinaran l’evolució de la pandèmia. I és que, tot i que les xifres parlen d’estabilització en aquesta cinquena onada, la incidència del virus i la pressió al nostre sistema sanitari encara és elevada.

I ja ho ha dit el conseller Argimon: no podem descartar l’arribada d’una sisena onada. Davant d’això, cal mantenir-nos ferms en la lluita contra el virus. El camí passa per vacunar, vacunar i vacunar. I també és fonamental la prudència, sobretot quan falta només una setmana per a l’inici del curs escolar.

Cal mantenir la COVID sota control abans que arribin les baixes temperatures i la proliferació dels virus respiratoris. Ho hem de fer per la salut de tothom però també pel nostre sistema sanitari, que ja patia mancances abans de la pandèmia i que ara ha de fer front al virus i reprendre el ritme en àmbits com l’atenció a patologies no urgents.

Per tot plegat, les aglomeracions són un risc que no ens podem permetre. Aquesta és la realitat que tenim i que hem hagut de conjugar amb el desig, d’una banda, de continuar donant suport al món associatiu i cultural, especialment afectat pels efectes de la COVID. I, d’altra banda, amb la voluntat de buscar la manera de mantenir la Festa Major com una qüestió també de salut emocional i d’ànim col·lectiu.

Amb tot hem dissenyat, amb les comissions participatives de la festa i el conjunt d’entitats, una Festa Major plena de propostes de petit i mitjà format, sense actes multitudinaris. Una festa que ens permetrà mantenir un sentiment de celebració i fer costat al món associatiu sense posar en risc la salut de les persones.

Aquest any no podrem tenir concerts de gran format, ni fira d’atraccions ni bicicletada. Sí que tindrem i potenciarem molt les propostes infantils i familiars. Per això, hem creat un espai nou i específic per a aquestes activitats a la Font de Can Rull –­tot i que també hi haurà propostes per a infants en altres punts–. Per a l’ocasió, comptarem amb dos dels noms més potents del país en aquest àmbit: Dàmaris Gelabert i El Pot Petit seran a la Festa Major de Sabadell.

I farem compatibles les expressions de cultura popular amb les limitacions que ens imposa la COVID. No podrem tenir cercavila als carrers, però, tal com vam fer amb la Cavalcada de Reis, traslladarem l’espectacle a la Fira Sabadell, en un entorn controlat i evitant riscos.

Totes les activitats seran amb cita prèvia, control d’aforament i totes les mesures de prevenció, com la mascareta i el gel hidroalcohòlic. Es tracta d’una Festa Major diferent, en què cal reconèixer i valorar molt l’esforç de tothom. De les comissions de Festa Major, les entitats, els tècnics i tècniques municipals, els col·laboradors i patrocinadors i totes les persones que han posat el seu compromís i il·lusió per fer-la possible.

Acabem fent una crida al seny. Tots i totes la volem celebrar, però cal ser prudents. No ens podem permetre les imatges d’aglomeracions i molt menys d’incivisme que hem vist per televisió o a les xarxes. Us animem a gaudir de la festa però fem-ho amb responsabilitat. Només així podrem fer camí i recuperar, tan aviat com sigui possible, la plena normalitat.

Gaudim de la ciutat amb seny. Bona Festa Major!

Publicitat