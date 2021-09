Lu Rois posa punt i a part a la seva carrera en el concert de Festa Major

La cantant sabadellenca Lu Rois ha posat un punt i a part a la seva carrera aquest dissabte. Ho ha fet en acabar el concert que ha ofert a la plaça de Sant Roc, on pràcticament estaven ocupades totes les localitats disponibles, i és que ara s'atura temporalment per centrar-se en la maternitat.

Acabant el concert, Rois s'ha dirigit al públic per explicar que per ella no només s'apagava el micròfon avui sinó durant uns mesos. "Per mi també és un petit comiat abans de la maternitat", ha dit, afegint que "aquest viatge l'he decidit viure intensament" per aprofitar l'oportunitat de fer aquesta aturada, transformar-se i intentar ser millor persona cada dia. "Ens convertim en petits estels i d'estel a estel ho acabem il·luminant tot", segons la sabadellenca.

En el concert la cantant ha estat acompanyada del seu piano i el baix de Santi Careta. Mica en mica han anat desgranant les seves cançons, combinant temes com L'amor més gran de tots o L'univers als teus ulls amb d'altres poemes com el Poema doble del lago Eden de Federico García Lorca.

