Explosió de llum i color arreu de la ciutat per acomiadar la Festa Major

El castell de focs ha posat punt final aquest dilluns a la Festa Major del 2021 amb un espectacle de llum i so. Com ja va passar l’any passat, el llançament dels coets s'ha fet des de tres punts diferents de la ciutat, fet que ha permès que tothom els veiés de ben a prop alhora que no s'han produit aglomeracions en un punt concret com hauria pogut ser l’Eix Macià.

Així doncs, l’empresa Pirotecnia Zaragozana s'ha encarregat de llançar el castell de focs des de les escoles Calvet d’Estrella (nord), La Romànica (sud) i el parc de Catalunya. L’Ajuntament l'ha retransmès a través dels seus canals d’Instagram i de YouTube.

L’espectacle pirotècnic ha tingut tres tres fases diferenciades i una durada d'uns 17 minuts. Com un llibre, hi ha hagut una introducció, un nus i un espectacular desenllaç, amb una bateria de coets que han il·luminat i fet ressonar el cel sabadellenc. Quatre tècnics de l’empresa encarregada de preparar el castell de focs han estat els encarregats d'activar-los. Hi havia dues persones al parc de Catalunya i una a cadascuna de les dues escoles des d’on també s'ha ofert l’espectacle. A part d’elles, ningú es podia acostar a menys de 100 metres des d’on es llançaven els coets per seguretat, ja que se seguia un protocol estricte davant l’extrema perillositat dels artefactes explosius que manejaven els operaris.

Darrere del castell de focs hi ha un treball artesanal. En aquest cas, el seu dissenyador ha estat Luis Brunchú, qui hereta la passió familiar per la pirotècnia, ja que el seu besavi ja s’hi dedicava. “Fer focs artificials és un art que té més de mil anys d’història. Els qui recollim el testimoni intentem seguir innovant per tal que l’ofici no desaparegui”, assegura.

Aquesta vegada, el castell de focs ha costat 15.000 euros a les arques municipals.

