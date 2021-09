El feminisme sabadellenc marxa contra la violència masclista en Festa Major

Clam clar el d'aquesta Festa Major pel que fa a la inseguretat vers les dones. Vora dos centenars de sabadellenques l'han volgut fer sentir aquest dilluns 6 de setembre, durant la marxa de torxes feminista de Festa Major, després que se sapigués el cas d'una menor agredida sexualment durant aquest cap de setmana festiu. Malgrat tot, les entitats feministes s'han fixat en el cas com una mostra de la mala gestió de l'Ajuntament en matèria de violència masclista durant aquests dies; "no és un cas aïllat" recordaven en les seves consignes.

La marxa estava organitzada per Justa Revolta, el Comitè Feminista de Sabadell i la Comissió de Festes Populars de la ciutat, i ha destacat la mala decisió del govern de Sabadell d'anul·lar la participació de les entitats populars en la prevenció contra les violències masclistes. "En el moment que s’ha privat de tenir uns espais amb mecanismes controlats i autogestionats per prevenir aquestes violències amb atenció, si fa falta, doncs hi ha hagut agressions masclistes en espais a on l’Ajuntament no havia previst cap tipus de mecanisme", destacaven des de l'organització de la marxa. I és que, per les entitats feministes, la decisió de "capar les festes populars i retallar la Festa Major" ha tingut una conseqüència directa en afavorir les agressions com les de la matinada del passat dissabte.

Segons remarcaven, les mateixes entitats populars ja tenen protocols interns i circuits d’atenció, i la reorganització de l'Ajuntament "ha contribuït a la manca d’atenció contra les violències masclistes", ja que “és completament insuficient amb dos o tres punts liles i alguns taxis i serveis més” perquè “no hi ha a tots els espais de la ciutat”. Alhora, han denunciat que “és completament negligent que es contribueixi a fer certs espais com el Parc Catalunya més insegurs apagant l’enllumenat públic a les dues de la matinada, quan és clar que els joves no abandonen l’espai a les dues del matí”.

La marxa "no mixta" ha sortit de la plaça de La Creu Alta vora les 20.45 h i ha avançat per l'avinguda Onze de Setembre i la via Massagué, per després travessar el passeig Manresa i arribar a la plaça de Sant Roc. Allà, les assistents han format un cercle per escoltar la lectura del manifest a on aprofundien en la responsabilitat del consistori per la falta de seguretat de les dones a la Festa Major de Sabadell d'enguany.

Durant la lectura, han lamentat que "la nit i la festa son l'excusa per expulsar-nos de l'espai públic, que també és nostre", i han demanat que "la Festa Major ha de ser segura per tots els veïns de Sabadell, i no només per uns pocs". En aquest sentit, han dit que "el govern del Psc i Podem ha ignorat el moviment feminista" a la ciutat, i l'ha criticat de "violència institucional", que per la falta de previsió "és també violència masclista".

Per últim, les entitats han destacat també que volien donar suport i solidaritat a les víctimes, però remarcant que “totes les dones estem potencialment exposades a aquestes violències, i no ens centrem en fets aïllats, sinó en què no passi més”. Per això han reclamat davant l'ajuntament "sentir-nos segures durant la Festa Major i tots els dies de l'any".

