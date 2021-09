Una menor d'edat pateix una agressió sexual al Parc Catalunya de Sabadell

Una noia de 17 anys hauria patit una agressió sexual dissabte a la matinada al Parc Catalunya de Sabadell, en el marc de la Festa Major 2021. Segons apunten fonts dels Mossos, la jove hauria estat assetjada per una sola persona en presència d'una amiga. Tot apunta que hauria estat una violació consumada per part de l'home, segons ha exposat la víctima en la seva primera declaració. La Divisió d'Investigació de la policia catalana treballa per identificar-ne l'autoria i procedir a la detenció.

L'agressió sexual s'hauria produït de matinada a un dels parcs més populars de Sabadell, on diversos grups de joves havien anat a beure en grup per Festa Major. La víctima –menor d'edat– anava acompanyada d'una altra noia que podria haver presenciat els fets però que no hauria estat agredida, segons apunten fonts dels Mossos després de realitzar-li la primera declaració. La jove ha realitzat una denúncia a la policia catalana i ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell on se li ha realitzat un examen mèdic.

