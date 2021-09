Una Festa Major als bars i restaurants

Terrasses plenes de gom a gom, reserves completes. La Festa Major s’ha traslladat als locals d’hostaleria més cèntrics de la ciutat, que han fet caixa coincidint amb la celebració a Sabadell. Una realitat contra tot pronòstic: davant d’una Festa Major més prudent, les previsions també ho eren. Tot i això, les terrasses han estat testimoni de les ganes de festa a la ciutat. I, de mitjana, els locals enquestats pel D.S. han aconseguit un 32% més de facturació respecte al cap de setmana anterior.

L’increment ha estat modest. Bo per a la majoria (que han experimentat increments en la facturació d’entre un 10 i 30%), força bé per a uns quants (+50%) i espectacular per a alguns (+250%). Per als locals més allunyats de les activitats, la Festa Major ha passat desapercebuda i han mantingut les xifres de finals d’agost. El sector, però, tanca els quatre dies festius amb un bon regust. “Hem fet més del que esperàvem”, coincideixen.

No és com abans

Els bars i restaurants més propers a la programació de Festa Major són els que, habitualment, es beneficien de l’eufòria festiva. Històricament, aconsegueixen doblar (i fins i tot quadruplicar) la facturació de qualsevol altre cap de setmana. El 80% dels establiments cèntrics i de l’Eix Macià es beneficien de la festivitat. Però les ganes de Festa Major també es traslladen als locals més allunyats i la meitat aconsegueix atrapar més clientela, segons els resultats de l’última enquesta que va elaborar el Gremi per al Diari de Sabadell. I arriben a experimentar creixements del 50% de mitjana.

Unes xifres encara allunyades de les actuals. Però molt més generoses que l’any passat: segons l’aplicació Pulso del Banc Sabadell, ara es gasta a bars i restaurats un 14,13% més respecte al mateix període de l’any anterior. També es recupera la despesa per persona. El tiquet mitjà als locals és de 27 euros durant aquest últim mes. Un 12% més que el setembre del 2020.

Divendres i dissabte han estat els dies forts. Diumenge ha estat més modest. I, dilluns, un dia fluix. Segons fonts del Gremi d’Hostaleria de Sabadell, aquesta és la tònica habitual: “Hi ha gent que ja ha començat a treballar i molts establiments opten per tancar”.

Eix Macià, un altre escenari

Els establiments de l’Eix Macià són l’excepció. “Aquest any ha estat un autèntic desastre”, resumeix Francisco Arribas, propietari del bar Metròpolis. Ni cues esperant taules ni reserves esgotades. Sense la fira d’atraccions, els establiments no han pogut fer ni tan sols la meitat de la setmana passada. “Hi ha gent que ha marxat a la platja. Altres que s’han concentrat al Centre...”, resumeix.

De fet, la fira és un dels principals atractius durant aquests dies, ja que aplega ciutadans de tots els barris i veïns de municipis propers. “Sempre ens ha ajudat a encarar la temporada d’hivern. Era un dels millors moments de l’any”, expliquen diversos propietaris de l’Eix Macià. Hauran d’esperar fins a l’any vinent.

La limitació horària, un escull

La recuperació total del sector encara no ha arribat. La programació prudent per a la Festa Major d’enguany és un dels motius. Però no el principal. Segons els propietaris enquestats, la limitació horària que manté la Generalitat –els establiments han de tancar a les 00.30 h– és un entrebanc per als seus negocis. “No té cap mena de sentit eliminar el toc de queda i limitar-nos l’activitat”, assevera Miguel Miguel, propietari del lounge-bar Is different.

És una opinió compartida amb la resta de propietaris. “A les 00.30 h tenim un policia controlant que tanquem. Però aleshores la festa es queda a fora, descontrolada”, expliquen el Sehmus i l’Haci Can, des del bar Nazar. Els establiments ja no només s’han enfrontat a una menor afluència de gent als carrers durant la Festa Major, sinó que han perdut, almenys, dues hores de consum. I poc després de les 00 h, deixen de servir.

Les perspectives són optimistes. A partir d’aquest mes de setembre es preveu la recuperació de l’activitat: “Coincidint amb el bon ritme de la vacunació i la recuperació de la normalitat, arriben temps de febre consumista”, afirma el sociòleg Vicent Borràs Català, investigador del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) de la UAB. Segons l’expert, la despesa mitjana creixerà i el sector del comerç i els locals d’hostaleria es recuperaran aviat: “Arriben temps de funcionar amb bona salut”, apunta l’expert. Unes previsions que el sector espera amb entusiasme.

Publicitat