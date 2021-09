L'Ajuntament destina 2,5 milions d'euros per acabar el parc de les Aigües l'any vinent

Ara sí. Per tercera vegada l'Ajuntament de Sabadell ha adjudicat l'última fase de les obres del parc de les Aigües amb la convicció que aquesta serà la definitiva. La Junta de Govern Local ha aprovat l'adjudicació aquest dilluns per valor de 2,53 milions d'euros a l'empresa Constructora Calaf SAU. Es preveu començar les obres a finals d'octubre i que durin poc més de 10 mesos, de manera que estaran enllestides entre agost i setembre de l'any que ve.

Les empreses que s'havien adjudicat els treballs anteriorment hi van acabar renunciant per motius econòmics, cosa que sumada a la pandèmia endarrerirà previsiblement uns dos anys i mig l'inici de les obres. El projecte del parc de les Aigües el va començar el govern quadripartit anterior amb les primeres dues fases, que ara es culminaran amb la tercera, la més important. En aquest sentit, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, assegura que "era un projecte que vam heretar molt ajustat de pressupost, que després fa que sigui complicat poder-ho adjudicar perquè a les empreses no els surten els números”.

El parc de les Aigües tindrà una superfície de gairebé 70.000 metres quadrats (7,2 hectàrees, com 7 camps de futbol) al barri de Can Llong, amb aigua i verd com a protagonistes. Una de les novetats que s'ha conegut aquest dilluns és que serà el primer parc tancat de Sabadell, de manera que tindrà horari d'obertura i tancament. Tindrà 320 arbres, dels quals 308 seran nous, 61.171 metres quadrats de zona verda i 1.500 metres quadrats de jocs d'aigua.

Un dels elements més singulars del parc serà la passarel·la i mirador amb vistes 360º des d'on es podrà veure la ciutat, la Mola, el puig de la Creu, el Montseny i Collserola.

Canonada Cerdanyola

En les fases d'obres prèvies del parc de les Aigües s'ha renovat la canonada d'aigua anomenada Cerdanyola, entre l'avinguda de Rafael Casanova i el dipòsit de Can Llong. Les obres van anar a càrrec d'Aigües Sabadell i van comptar amb una aportació municipal d'1 milió d'euros.

