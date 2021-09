Un carril bici connectarà Sabadell amb Sant Quirze i Terrassa l'estiu vinent

Els carrils bici que han de connectar Sabadell amb Sant Quirze i Terrassa estaran enllestits l'estiu que ve. L'Ajuntament de Sabadell ha adjudicat les obres per fer-ho possible i preveu que comencin abans de finals d'any. La previsió del consistori és que els treballs que han de connectar els diferents municipis acabin en cinc i sis mesos respectivament un cop hagin començat, per la qual cosa encara poden passar unes setmanes. El pressupost és de poc més d'1 milió d'euros en total.

D'una banda, el carril bici fins a Sant Quirze es construirà ampliant uns 350 metres de longitud el ja existent de la rambla d'Ibèria per fer-lo arribar a la plaça del Mil·lenari, on connectarà amb el que també hi farà arribar l'Ajuntament de Sant Quirze. Per fer les obres en algun moment s'haurà de tallar el trànsit o bé treballar de nit. També caldrà reduir la illeta que hi ha al passeig de Can Feu i traslladar diferents elements com ara senyals de trànsit, semàfors i fanals. Les obres s'aprofitaran per plantar vegetació a l'illeta del passeig de Can Feu i als talussos situats vora la via del tren, on hi haurà arbrat amb oliveres, alzines i pins pinyoners.

En paral·lel es farà el carril bici per anar a Terrassa. En aquest cas es connectarà la carretera de Terrassa (N-150) amb la ronda de Jean Monet i la ronda Oest per la vorera sud, i des de la ronda Oest fins a la seu central dels Mossos d'Esquadra per la vorera nord.

Aquesta via enllaçarà amb la ja existent a la ronda de Jean Monet que permet anar de Can Gambús als Merinals. I tanmateix millorarà la mobilitat per accedir a l'Institut Castellarnau, la seu central dels Mossos d'Esquadra, la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental i MercaVallès.

