Els veïns opinen sobre els 'botellons' al Parc Catalunya durant la Festa Major

No s’han pogut evitar les imatges de grans aglomeracions per tot Sabadell durant el cap de setmana de Festa Major. Milers de persones s’han concentrat cada nit de la festa gran de la ciutat al parc de Catalunya. Les dimensions de l’espai han facilitat que s’hi congreguessin diferents grups de persones.

Albert i Lídia: “Els joves no tenen altres opcions”

L’Albert i la Lídia, veïns de Sabadell, es mostren preocupats per les aglomeracions. “Les imatges impacten. Hi havia manades de jovent fent molt xivarri”, diu l’Albert. No obstant això, la Lídia assegura que els joves no tenen “gaires opcions” per a l’oci i que, per tant, és normal que busquin “altres alternatives”, com podria ser el botellón. “La Festa Major no ha existit. No hi ha hagut activitats per als joves”, assevera.

Montserrat: “Si veiessin les UCI, no farien ‘botellons’"

Per la seva banda, la Montserrat, que és tècnica en radiologia i treballa en un hospital, està molt decebuda amb les grans concentracions de gent durant les nits de Festa Major. “Si veiessin les UCI, no farien ‘botellons’. Ara mateix, hi ha gent de 20 anys, que és el perfil de persones que fan els ‘botellons’”, explica.

La Montserrat, però, no hi veu una solució fàcil: “El problema és que no hi ha educació social i això costarà molt de canviar”, opina. De fet, creu que amb més vigilància policial no es resoldrà res. “Hi seguirà havent aglomeracions igualment”, lamenta.

Roger: “La culpa de les aglomeracions no és 100% dels joves”

D’altra banda, el Roger considera que des de l’Ajuntament no s’han organitzat activitats per al col·lectiu jove i que, en conseqüència, s’han produït més aglomeracions. “Fer ‘botellons’ no és responsable, però la culpa no és 100% dels joves. Des del consistori no se’ns ha tingut gens en compte. No hi ha hagut cap concert per a nosaltres”, opina.

Així mateix, el veí sabadellenc creu que es podrien haver fet Barraques amb “limitacions” per evitar les imatges que es van produir al parc de Catalunya. “L’Ajuntament podria haver sigut més ambiciós i fer més coses. Altres ciutats han preparat moltes més activitats”, expressa. Canviant de tema, el Roger comenta que la vigilància policial tampoc ajudarà a disminuir els botellons. “No servirà de res. No soluciones el problema a mitjà termini”, finalitza.

