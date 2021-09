Mapa sabadellenc (i dibuixat) de Teresa Claramunt

Una trentena de dibuixants van recórrer dilluns passat carrers i places que conformen el mapa sabadellenc de Teresa Claramunt, espais on hi ha l'empremta del viure. Emmarcat en la Festa Major de Sabadell i convocats per les entitats Dibuixant Sabadell i Illa Oberta Tallers d'art, els aficionats a l'urban sketcher van caminar guiats de la mà de l'expert en història del moviment obrer local Eduard Masjoan.

La ruta va acabar a l'espai de l'antiga seu de la Federació Obrera de Sabadell (FOS), construïda pels mateixos obrers el 1878 al carrer de l'Estrella (110), actualment el centre Avan de l'Associació del Vallès d'Amics de la Neurologia, que va obrir les portes i va acollir els passejants per fer el tancament de l'activitat.

A parer d'Oriol Vilapuig, artista i professor de l'Escola Illa, "és emocionant descobrir que la ciutat va tenir un teixit d'associacions obreres i lliure pensadores, que van lluitar per unes millors condicions del viure, generant espais i centres educatius, associacions culturals, espais de teatre i música...". Els defineix com a "llocs de conversa des d'on imaginar un món millor amb llibertat equitat, respecte per a les dones i la infància". Una lluita que no va ser fàcil, "ja que el poder local no volia permetre l'emancipació de les víctimes del primer capitalisme salvatge". I conclou: "Una lluita que va anar més enllà de la guerra civil i la postguerra, encara avui hi ha rastre del seu patiment, veient que queda molt per aclarir i restaurar la dignitat de les defensores i defensors dels drets que avui gaudim plenament.

Teresa Claramunt va ser una pionera i revolucionària "que va pagar un preu ben alt per plantar cara als empresaris i la ideologia religiosa dominant", sosté Vilapuig. Frederica Montseny, la primera dona ministra d'Espanya, parla d'ella com una mestra que anava a visitar amb la seva mare quan era petita.

