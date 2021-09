Del Prat a Sabadell

Poques propostes recents han aglutinat tant suport institucional com el ‘hub’ aeronàutic de l’Aeroport de Sabadell, presentat a principis d’estiu. L’aposta que aglutina l’Ajuntament, Aena, la UPC i el Consorci de la Zona Franca també ha captat l’interès de la Generalitat, que es planteja adherir-s’hi.

Aquesta unitat institucional per impulsar l’aeròdrom i el seu entorn és símptoma de l’interès sabadellenc per abordar un nou context empresarial i d’ocupació a la ciutat, amb noves oportunitats que serveixin per accelerar la sortida de la crisi econòmica de la Covid.

Tal com recull el D.S. a la pàgina 6 de la present edició, l’alcaldessa, Marta Farrés, ha demanat que una part de la inversió prevista per al projecte d’ampliació fallit de l’Aeroport del Prat –1.700 milions d’euros– es destini al projecte sabadellenc. És una autèntica pena que el desacord entre institucions impedeixi el desenvolupament econòmic del país a través del Prat, una obra que beneficiava no només Barcelona, sinó el conjunt del país. De la mateixa manera que diem això, ens mostrem satisfets que des de Sabadell se sàpiga veure aquest escull com una oportunitat de rellançament de ciutat.

