Quico Díaz: "Deixo el Sabadell Nord perquè vull tornar a les banquetes"

Fi d’una etapa. El técnic sabadellenc Quico Díaz ha dit adeu al Sabadell Nord després de sis temporades, l’última, com a director esportiu. De fet, va decidir fer un pas al costat amb la idea de solucionar uns problemes físics que, per desgràcia, es van complicar. Ara es troba en la recta final de la seva recuperació i pensa en un futur a les banquetes.

Era una decisió que ja tenia decidida des de fa temps. “Només tinc paraules d’agraïment i estima cap al Sabadell Nord, en tots els estaments. Han estat uns anys molt intensos i meravellosos. Però no em veig com a director esportiu, jo necessito l’adrenalina de les banquetes i penso que la meva etapa a Ca n’Oriac ha acabat. Pablo Becerril està fent una molt bona feina, es mou bé, ha confeccionat la nova plantilla i segur que ho tirarà endavant. Si la meva intenció és entrenar, no era ètic continuar allà", explica.

La seva prioritat és trobar-se al cent per cent físicament i esperar possibles propostes. “No tinc pressa ni em vull marcar un termini per tornar a les banquetes. De moment aprofitaré per veure futbol i també els meus dos fills, que juguen a La Romànica i al juvenil de Primera del Mercantil”. Descarta tornar al futbol base perquè "l'etapa formativa ja va passar, ara vull entrenar un equip de territorial”. En canvi, veu amb bons ulls l’opció de fer de segon en algun club de nivell. “El futbol ha evolucionat i és important veure noves formes de treballar, metodologies, direcció...”. Ell, a més, hi pot afegir una experiència impagable, destacant les seves etapes en el CE Mercantil i el Rubí. El mestre vol tornar al peu del canó.

