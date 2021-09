Un mes sense morts per Covid-19 a les residències de gent gran de Sabadell

Les residències geriàtriques de Sabadell no han tingut cap defunció per coronavirus des de fa més d’un mes, exactament des del dia 5 d’agost, segons les dades del portal Dades Covid del Departament de Salut de la Generalitat. Es tracta d’una bona notícia després que durant el mes de juliol es disparessin les morts de residents per culpa del virus: set avis van perdre la vida.

L’època més complicada per a les residències de gent gran va ser a la primera onada de la pandèmia al mes de març. De fet, tres de cada quatre morts per Covid als centres geriàtrics es van produir durant la primera onada de la pandèmia. Segons el Departament de Salut, 154 víctimes a Sabadell –el 74,04% del total des de març del 2020 fins a l’agost del 2021, situat en 208 persones– van morir abans de la segona onada, fet que dona una idea de l’estat dels centres geriàtrics a l’inici de la pandèmia. Així i tot, aquesta una xifra pot no ser del tot exacta, perquè hi ha morts que no es van diagnosticar, segons explica Salut.

Les defuncions a les residències de la ciutat, així com a les de la Regió Metropolitana Nord, van començar a reduir-se exponencialment quan va començar la vacunació a finals del mes de desembre del 2020. Els residents de Sabadell Gent Gran van rebre la primera dosi de la vacuna de Pfizer. I a finals de març del 2021, pràcticament la totalitat dels usuaris ja havien rebut la pauta completa de vacunació. Des de llavors, l’afectació ha anat baixant exponencialment fins ara.

Davant la millora de les dades epidemiològiques, des de mitjans d’agost els residents poden tornar a fer passejos i sortides inferiors a tres dies, sempre que es relacionin amb una bombolla de convivència.

