Marina Benavent, de 84 anys, és la primera persona que es vacuna contra la Covid-19 a Sabadell

Avui és un dia històric: Marina Benavent, valenciana de 84 anys i de la residència Sabadell Gent Gran, ha estat la primera a vacunar-se contra la Covid-19 a Sabadell i a la Regió Metropolitana Nord. La segona persona en vacunar-se ha estat la resident Vicenta Vega, de 87 anys, i després ha estat el torn la directora assistencial del centre Maria Rosa López, de 64. Al llarg del dia d'avui, però, es vacunaran els 124 residents del Sabadell Gent Gran i almenys el 50% dels professionals sanitaris. La segona dosi s'administrarà en unes tres setmanes.

Un cop vacunada, Benavent ha explicat que es trobava bé i que era feliç amb el fet que la vacuna havia arribat. "Aquest virus ha deixat molta gent al cementiri i famílies arruïnades. Espero que per tots la vacuna sigui la millor solució”, ha indicat la resident.

De moment, la resta de les residències de la ciutat esperen el seu torn, però la previsió és que al març a totes els hi hagin administrat la vacuna, segons Anna Aran, gerent de la Regió Metropolitana Nord. Dit això, a partir de demà arribaran prop de 60.000 dosis de la vacuna a Catalunya i es començaran a vacunar a tots els col·lectius de risc de les residències i els seus sanitaris. De fet, un total de 104.000 persones rebran la primera dosi de la vacuna de Pfizer-BioNtech en les pròximes dues setmanes i en principi, a la tardor hi haurà la immunitat de grup, segons fonts de Salut.

Juli Fernández, delegat del Govern a Barcelona i exalcalde de Sabadell, ha agraït "la feina i l'esforç" a tots els professionals sanitaris. "Avui és un dia per somriure, però serà un procés llarg i això és només el començament. Malgrat que ja es posin mesures, cal seguir tots els protocols sanitaris que hi havia fins ara" ha dit Fernández.

Publicitat

D'altra banda, la gerent de la Regió Metropolitana Nord, Anna Aran, ha explicat que hi ha cinc equips de vacunació en aquesta zona sanitària i que a partir de dimarts que ve i al llarg de les pròximes setmanes es començaran a distribuir les dosis pels diferents municipis que hi formen part. "El primer que necessitàvem era protegir a les persones més vulnerables i d'aquí poc ho aconseguirem" ha finalitzat Aran.

Així mateix, la directora de Sabadell Gent Gran, Sònia Mariscal, ha afirmat que per la residència és un dia històric i que esperaven amb ànsies que arribés aquest dia. La directora ha admès que han estat mesos difícils. De fet, hi ha hagut 17 defuncions a la residència des del març. "Vam patir molt els primers mesos de pandèmia i aquesta vacuna és un regal per a nosaltres" ha dit Mariscal.

Per acabar, també ha pres la paraula la primera sanitària vacunada a Sabadell, Maria Rosa López, de 64 anys. Ella és infermera i la directora assistencial de Sabadell Gent Gran. López ha assegurat que es trobava bé i que està convençuda que la vacuna funcionarà. "Ha estat molt dur per a tots els sanitaris i per fi hem rebut una bona notícia. Ho necessitàvem" ha indicat una mica emocionada la infermera.

Publicitat