Uns 35.000 alumnes iniciaran el curs que ha de deixar enrere la Covid

És el curs escolar que ha de deixar enrere la Covid. Progressivament, al ritme del context epidemiològic i de la mà de la vacunació. Uns 35.000 alumnes d’escoles bressol, infantil, primària, secundària i batxillerat tornaran a omplir els centres educatius aquest setembre.

Per segon any consecutiu, els alumnes seguiran els protocols Covid que Educació i Salut han imposat, tot i que seran normes més relaxades que les que van imperar durant tot el curs passat. Hi ha algunes novetats destacades: la mascareta a partir de primària de moment serà obligatòria, excepte quan el grup bombolla estigui al pati; les famílies podran tornar a entrar als centres educatius; els alumnes vacunats no hauran de fer quarantena, en cas de ser contactes estrets de positius, i estaran permeses les festes de final de curs.

L’impacte econòmic de la Covid es notarà entre l’alumnat. Per a minimitzar-ho, l’Ajuntament ha augmentat en 80.000 euros les beques per a material escolar. S’hi destinaran de 520.000 euros.

Gran demanda d’FP

A Sabadell, el mes de juliol més de 2.000 alumnes es van quedar sense poder entrar al curs de formació professional que volien. Per a fer front a l’augment de la demanda d’aquests estudis, que s’ha disparat un 20%, Educació ha ampliat el nombre d’alumnes d’algunes classes, ha ofert la possibilitat d’estudiar en línia a l’Institut Obert de Catalunya i ha obert un grup nou a Castellarnau.

“Des del Departament s’ha treballat per donar una resposta extraordinària a l’increment extraordinari de la demanda”, defensava la nova directora de Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental, Maite Fons.

Tanmateix, hi haurà molts alumnes que, igualment, no podran accedir a la plaça que desitjaven. Per al regidor d’Educació de l’Ajuntament, Manuel Robles, és una molt mala notícia: “S’ha reaccionat incrementant ràtios. Però la solució és planificar i tenir l’oferta més clara. Són estudis que cada vegada són més atractius i sumen més adeptes”.

L’escola bressol es recupera

Les escoles bressol van perdre 120 alumnes el curs passat. “Hi havia molta por inicial, moltes incerteses. No se sabia si eren focus de contagi”, expressa Robles. Aquest curs, la tendència es reverteix i hi haurà 69 infants més en aquests centres.

D’altra banda, com estava previst, a la ciutat hi haurà menys de mig miler d’alumnes menys, a causa del descens de natalitat.

Publicitat