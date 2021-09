El nou 'skate park' estarà enllestit el pròxim estiu

Sabadell tindrà un nou skate park l'estiu vinent al mateix lloc que el que hi ha fins ara, al Parc Catalunya. L'Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per construir-lo, començant per la licitació de les obres per valor de poc més de 198.000 euros. Ara caldrà continuar el procés burocràtic, que principalment passa per ajudicar les obres i que aquestes comencin, cosa que es preveu que sigui a finals del pròxim mes de març i no a finals d'aquest any com s'havia dit inicialment. Els treballs duraran dos mesos, de manera que cap al mes de juny estarien acabats.

Mentre durin les obres no es podrà fer servir l'equipament actual, molt minvat des que fa mig any el consistori en va retirar el mòdul central per motius de seguretat. El nou projecte es farà amb un sistema constructiu diferent al que hi havia fins ara perquè sigui més resistent i duri més temps. Per fer-ho, s'afegirà un paviment de formigó sobre el que ja hi ha i, a sobre, es col·locaran els diferents elements de formigó realitzat allà mateix. També s'hi col·locaran diferents baranes, unes per practicar esports de roda i altres que tindran una funció de protecció.

Des del col·lectiu Sabadell Skater, el seu portaveu Valentín Garrido lamenta que l'skate park que construirà el consistori "és tornar enrere, un nivell més baix del que hi havia i no ens sembla just". Especialment els skaters volen més rampes, que no n'hi hagi només als extrems.

Publicitat

Millores a l'entorn

Aprofitant el període d'obres també es millorarà el camí d'accés a l'skate park des de la plaça de Matagalpa i es tancarà la zona de bicitrial amb una barana de fusta. Alhora, es plantaran arbusts i gespa d'hidrosembra al talús del passeig d'Aragó.

Publicitat