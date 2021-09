Des de la temporada 85/86 el Sabadell no començava una lliga amb tres empats

Abonat a l'empat. Així es pot qualificar l'arrencada del Sabadell en aquesta Primera RFEF. Al Collao, davant l'Alcoià, va sumar la tercera igualada, aquesta vegada amb gols. Diego Caballo va trencar la sequera i Kike Royo va veure foradada la seva porteria després de 248 minuts. Gairebé és un inici de lliga arlequinat insòlit. Només en una ocasió el Centre d'Esports va començar amb tres empats consecutius, la temporada 1985/86 a Segona Divisió A. Amb un matís important: llavors les victòries sumaven només 2 punts i, per tant, l'empat era molt més valuós.

De fet, aquell equip dirigit per Pedro Mari Uribarri encara afegiria dos empats més per arrodonir una xifra de cinc, el rècord històric del Sabadell en un començament de lliga. Com ara, en els tres primers només va marcar i encaixar un gol: Sabadell-Sestao (1-1), Mallorca-Sabadell (0-0) i Sabadell-Logronyès (0-0). Ho completaria amb dos més fora de casa de manera consecutiva: Bilbao Ath. (0-0) i Albacete (2-2), on va igualar un advers 2-0 en els últims cinc minuts. Curiosament, la ratxa d'empats es va tallar amb una derrota a la Nova Creu Alta davant l'Elx (0-1) i la primera victòria no va arribar fins a la vuitena jornada amb un 4-2 contra el Recreativo de Huelva. Per cert, el Sabadell acabaria aconseguint l'últim ascens a Primera Divisió aquella temporada.

Llums i ombres

El '3 de 9' de l'actual Sabadell no era el que s'esperava per les expectatives creades, però la igualtat sembla que serà la tònica en aquest grup 2. Ningú ha aconseguit fer el ple i fins a quatre equips comparteixen el lideratge amb 7 punts. El conjunt arlequinat es troba a 2 de la zona de play-off quan en queden 105 per disputar. Tampoc va ser brillant l'arrencada del Sabadell d'Antonio Hidalgo la temporada 19/20: un '4 de 9' després d'una derrota i molts dubtes contra el Castelló (0-2), una patida remuntada al camp de l'At. Llevant (1-2) i un 0-0 a casa davant el València Mestalla. Un 0-2 històric al Rico Pérez contra l'Hèrcules va trencar la dinàmica i l'equip va començar a tirar cap amunt.

Els arlequinats tenen diumenge que ve (17 hores) l'oportunitat de repetir-ho aconseguint la primera victòria de la temporada a la Nova Creu Alta davant un Barcelona B que tampoc ha arrencat bé (només 2 punts). Un duel amb certa morbositat després de la final del play-off d'ascens que van protagonitzar a Marbella fa poc més d'un any. Això sí, amb molt pocs protagonistes a ambdós equips d'aquell partit.

Nous horaris

La Federació Espanyola va donar a conèixer els horaris de les següents jornades després d'enfrontar-se al Barça B. En la jornada 5, el Sabadell visitarà el Nuevo Mirador d'Algesires el dissabte 25 a les 17 hores i després iniciarà una ronda de dos divendres a casa a les 7 de la tarda: en la jornada 6, contra el Vila-real B (dia 1 d'octubre) i en la J8 davant l'At. Sanluqueño (15 d'octubre). Entremig visitarà el Nou Estadi de Tarragona el dissabte 9 d'octubre a les 17 hores. En el club arlequinat no ha caigut gens bé aquestes dues designacions consecutives en divendres, sobretot el duel contra el Vila-real B que restarà públic a l'Estadi.

