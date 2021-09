Com encaren els sabadellencs la tornada a la rutina?

Joan Carles Domènech: "Tinc ganes de tornar a la normalitat"

A peu de carrer, Joan Carles Domènech agafa aire. És dilluns a primera hora de la tarda i el bar que regenta, el Comercial 2, no està gaire ple. Està il·lusionat, però, perquè sabent que comença l’escola hi ha un cert aire d’inici de curs per tot aquell que igualment ja no hi va, “és com que comences, tornant a l’escola o quan acaba l’any i n’inicies un de nou, què penses ‘a veure què passa’. De moment ho viu “amb ganes de tornar a la normalitat”, després de mesos durs de pandèmia.

La filosofia per seguir endavant la té clara: “és difícil però per intentar-ho no es perd res i igual aprovem aquesta assignatura. M’agradaria molt aprovar-la perquè ho hem passat molt malament”. En el seu cas, aquests dies es beneficia que hi ha menys gent que teletreballa i, per tant, n’hi ha més que s’acosta al seu bar a fer un cafè o a dinar.

Dora Saavedra: “Aquest curs estem més adaptats”

A casa de Doora Saavedra l’inici de curs és un moment especial. Té dues filles, que fan primària i batxillerat, i aquest dilluns tornaven a l’escola després de les vacances d’estiu.

Publicitat

Ella és treballadora de la llar i no ha tingut gaires vacances perquè ha fet suplències. Però això no li treu el somriure, perquè és creient i se sent beneïda per poder tirar endavant la família, tenir feina i no haver contret la Covid-19.

Pel que fa a les mesures de prevenció del virus, creu que “aquest curs estem més ben adaptats”. A casa “vigilem molt, no hem emmalaltit i no estem vacunats, però ho portem bé”, explica. Particularment prefereix no vacunar-se per por a contagiar-se, de manera que de moment ho deixa per més endavant.

Eduard Figaró: "Els nens de vegades es fan pesats"

L’Eduard Figaró encara aquest nou curs escolar amb escepticisme. “Els nens em molesten, de vegades es fan pesats i són maleducats”, assegura, conscient que sempre hi ha excepcions. Considera que els pares hi tenen part de la culpa i que això abans no era tant així; creu que falta educació. Ell és a l’atur i les perspectives laborals no són molt bones.

És músic i toca sardanes, però les restriccions per la pandèmia fan que hi hagi menys concerts perquè no es pot ballar i el públic ha d’estar assegut, la qual desincentiva la participació dels assistents.

Publicitat