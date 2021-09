La Diputació de Barcelona destinarà 175.000 euros a dinamitzar Torre-romeu

La Diputació de Barcelona destinarà 2,3 milions d'euros a tretze municipis a través del programa Barris i Comunitats: motors de transformació social, que té per objectiu actuar en en entorns on s'hi registra una situació de segregació urbana i social. En el cas de Sabadell, la partida està destinada al barri de Torre-romeu. La previsió és fer la inversió de la mateixa quantitat econòmica cada any durant el vigent mandat, fins el 2023, aportant uns 175.000 euros per municipi.

Al barri de Torre-romeu es potencia el projecte Torre-romeu Batega, amb un pla d'acció comunitari específic per a promocionar l'educació, el lleure en valors i l'accés popular a la cultura. De la mateixa manera, es proposen accions de vinculació amb els serveis educatius per definir itineraris d'ocupabilitat per a joves.

El programa preveu generar coneixement entorn a projectes de cada barri i impulsar una figura professional específica per a desenvolupar-los, a més de promocionar accions per lluitar contra la pobresa, l'exclusió i la vulnerabilitat i apoderar el veïnat, així com fomentar un model urbà sostenible, cohesionar i saludable.

Altres municipis catalans

A banda de Sabadell, el projecte actuarà als barris de Pare Ignasi Puig El Xup (Manresa), Ca n'Anglada (Terrassa), Cerdanyola (Mataró), Les Torres (Rubí), Sant Ildefons (Cornellà de Llobregat), La Salut (Badalona), Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat), El Fondo (Santa Coloma de Gramenet), Les Planes (l'Hospitalet de Llobregat), El Tacó i Armanyà (Vilanova i la Geltrú), Sant Cosme (el Prat de Llobregat) i Eixample Centre (Viladecans). "Són municipis majors de 65.000 habitants i on identifiquem els barris amb els ajuntaments a partir d'un índex de vulnerabilitat social que es marca amb l'atur, la situació de vulnerabilitat o l'abandonament escolar", explica la diputada d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret.

Amb el programa es pretén incidir en aspectes socials en els barris, a través de projectes ja en marxa o platejant-ne de nous, tot plegat partint de la visió de la Llei de Barris que la Generalitat va impulsar entre el 2004 i el 2010. En aquest cas, es posa sobre la taula aspectes vinculats a fer front a situacions de vulnerabilitat o la reproducció generacional de la pobresa.

