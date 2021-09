La ‘nova normalitat’ del ple

El ple municipal es va tornar a reunir de forma presencial el dimarts passat, per primer cop després d’un any i mig. L’última sessió havia estat el març del 2020 dies abans del confinament. El retorn de la presencialitat és una bona notícia: els regidors tornen al lloc que els pertoca. Amb prudència i totes les mesures necessàries, l’àgora política sabadellenca es recupera després de mesos de videoconferències. El ple presencial té una gran càrrega de simbolisme, perquè és un reflex important de la pluralitat d’idees i de pensaments de la ciutat.

Així mateix, és una oportunitat per al Govern municipal d’explicar-se i retre comptes públicament, i també per a l’oposició, a través de les seves mocions. Celebrem que la representació del poble de Sabadell torni a Sant Roc, però convé dir que la normalitat encara no és absoluta.

Publicitat

Els plens encara no admeten la presència de públic, els fotògrafs tenen l’accés limitat i els periodistes no hi poden assistir perquè encara no es garanteixen les condicions òptimes. Esperem que els propers mesos, si la pandèmia ho permet, es recuperi la dinàmica prèvia a la Covid. També en la política sabadellenca.

Publicitat