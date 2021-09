L'Ajuntament de Sabadell estudiarà sumar-se a Barcelona per imposar "la taxa Amazon"

L'Ajuntament de Sabadell s'ha compromès a buscar solucions per frenar l'impacte ecològic del comerç en línia. El ple municipal de setembre va aprovar la moció presentada per la Crida per sumar-se a Barcelona a l'hora d'estudiar mesures contra el repartiment de mercaderies d'empreses com Amazon dins de la ciutat. El text aprovat demana valorar la implantació de la "taxa d'última milla", un impost que la capital catalana està analitzant com implementar. L'àmbit de treball que proposat pel grup anticapitalista és obert a "la resta de municipis catalans".

La moció va prosperar amb els vots a favor d'Esquerra i l'abstenció de l'equip de Govern de PSC, Junts per Sabadell i de la regidora Marta Morell (exPodem). Ciutadans hi va votar en contra, al·legant que l'anomenada "taxa Amazon" no és la solució per lluitar contra les externalitats del comerç massiu en línia. La contaminació i l'impacte en el comerç local són els principals arguments que sustenten la moció aprovada.

Amb l'aprovació del text, a banda d'acordar estudiar mesures com la taxa d'última milla, l'Ajuntament també es compromet "a desplegar propostes per a desenvolupar un o més espais per potenciar la distribució sostenible de mercaderies". Podrien ser punts estratègics a la ciutat on les empreses deixessin els paquets.

