El barri de Nostra Llar anul·la la seva festa major i Torre-romeu l'ajorna a aquest cap de setmana

La Covid-19 ho ha posat tot cap per avall. La majoria de festes majors de barri han quedat ajornades a aquest setembre, després que la cinquena onada coincidís amb la seva celebració. És el cas del barri de Torre-romeu, que finalment ho celebrarà aquest cap de setmana i no el mes de juny, com és habitual. De la seva banda, el barri de Nostra Llar ha decidit suspendre la programació, prevista per l'última setmana de setembre, per segon any consecutiu.

"Portem mesos organitzant totes les activitats i reinventant-nos per acollir una festa grossa en època de pandèmia", han explicat els organitzadors. Però consideren que s'han sentit "sobrepassats" per les mesures de seguretat contra la Covid. "No té massa sentit fer una festa a mig gas, sense l'emblemàtica botifarrada, els balls, el sopar de germanor, i amb poques places", destaquen.

Torre-Romeu, Gràcia i Can Llong

Per la festa major de Torre-romeu d'enguany s'ha programat dos concerts i coro rociero amb el grup Raíces del sur. Dissabte també hi haurà una animació infantil a la plaça Cristóbal Ramos i una sessió de cinema a la fresca a la plaça Montcornès.

Publicitat

Pel que fa a les activitats esportives, s'ha programat una caminada a Togores per diumenge al matí i un torneig de futbol el divendres. S'han de reservar entrades prèviament a l'associació de veïns, la biblioteca de La Serra, a Ben Dolç, Comestibles Mont Mar, Pandora o Sau Street.

A Gràcia s’ha elaborat un programa ampli que funcionarà amb reserva prèvia i aforament acotat al pati de l’escola Teresa Claramunt, amb activitats per a tots els públics. En el cas de Can Llong, s’ha optat per reduir les activitats i celebrar una fira a la ronda d’Europa i unes casetes medievals a l’avinguda d’Estrasburg.

Publicitat