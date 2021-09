La Segona B més sabadellenca aixeca el teló

Fins a tres equips de Sabadell jugaran aquesta temporada a la Segona Divisió B de futbol sala. Aquesta situació, del tot excepcional, converteix la ciutat de Sabadell en la població de Catalunya que comptarà amb més representants que prenen part d’una competició d’àmbit estatal, desbancant Santa Coloma de Gramenet, el bressol i referent català d’aquest esport.

Club Natació Sabadell, Escola Pia i Amics del Pou-Nou Escorial enceten aquest cap de setmana una temporada amb objectius dispars però amb la mateixa il·lusió i un al·licient afegit: ser el millor equip de Sabadell. Enguany, i fruit dels nombrosos descensos generats a conseqüència de la Covid-19, el grup 3, format per equips catalans, valencians i balears, serà més exigent i de molta igualtat entre la majoria dels setze equips participants, entre els quals hi ha Sala 5 Martorell, Barceloneta i Gasifred Ibiza, tres conjunts que per noms i pressupost són els ferms candidats al títol i al play-off d’ascens. Coses del calendari, Escola Pia i Club Natació s’estrenaran davant de martorellencs i barcelonins, respectivament. Una prova de foc, tot just començar, per calibrar sensacions.

Els de Can Colapi, presents a l’actual Segona Divisió B –antiga Nacional A– durant més d’una dècada de forma ininterrompuda, afronten una temporada amb una plantilla amb diverses cares noves i sense dos dels pesos pesants de la història recent del club: “Hem perdut dues peces importants que hem suplert amb incorporacions interessants, però que necessiten temps per adaptar-se. Tots haurem de fer un pas endavant si volem competir”, explica el capità Marc Pagès. Després d’una pretemporada atípica amb pocs efectius, fet que ha dificultat que l’equip pogués competir en diversos partits, Pagès és optimista amb el rendiment de la plantilla que pot arribar a oferir i assegura que “tothom pot guanyar tothom i nosaltres lluitarem per estar a dalt. Si creiem en el treball diari, estic segur que els resultats arribaran”, afirma.

Sobre la presència d’un tercer equip sabadellenc a la competició, el 8 escolapi celebra que la ciutat sigui referent en el futbol sala: “Té molt de mèrit i de ben segur que viurem derbis de molta emoció. Això és una prova fefaent que a Sabadell es respira futbol sala”, subratlla.

A la tercera serà la vençuda?

Al carrer dels Montcada, Borja Burgos iniciarà la tercera temporada al capdavant de l’equip nedador. Les sensibles baixes de Dani Castro i Marc Elias han estat suplertes amb gent del planter, a més de l’arribada d’Álex Llamas, el pal de paller d’un conjunt que espera millorar el discret paper en el final de la passada temporada: “Les sensacions són bones, però hem de tenir els peus a terra. Hi ha gent nova i jove, i això és sinònim de falta d’experiència que hem de suplir amb treball i intensitat”, assegura Burgos. Tot i aconseguir bons resultats a la pretemporada, el tècnic castellarenc defuig qualsevol etiqueta de favorit i prefereix anar partit a partit, i afirma que “L’any passat vam constatar que pensar a llarg termini no ens funciona i hem d’anar de mica en mica, partit a partit. Hem d’intentar guanyar tots els partits però sense tornar-nos bojos. Marcar-nos objectius massa ambiciosos no ens farà cap bé”, alerta.

Arriben per quedar-s’hi

Al barri dels Merinals, centenars de sabadellencs tornaran a desplaçar-se fins al pavelló del Nord per omplir les grades i animar l’Amics del Pou-Nou Escorial en el seu debut a la Segona Divisió B. L’equip de Francis Barragán és un nouvingut a la categoria de bronze, però, no obstant això, arriba per quedar-s’hi, almenys, fins a poder inaugurar el nou pavelló del barri sabadellenc: “Ens faria molta il·lusió, no t’enganyaré, però per aconseguir-ho ens hem d’assentar a la categoria”, reconeix Francis, que també s’estrenarà com a primer entrenador després de fer-ho com a segon a la Barceloneta. Amb una plantilla renovada pràcticament en tota la seva totalitat, l’Amics del Pou-Nou Escorial serà un equip a tenir en compte, en el qual jugadors com Luis García, Rafa Muñoz o Cintu Aranda posaran l’experiència i la qualitat, i els joves Teófilo i Aarón, la intensitat: “Tenim una plantilla molt completa i de ben segur que competirem a tots els partits. Plantarem cara”, assegura.

