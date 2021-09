La setena edició del Mescla't torna a la presencialitat

La setena edició del Mescla’t, prevista per dissabte 2 d’octubre, aplega enguany 35 entitats de Sabadell per reivindicar i fomentar els valors de la diversitat, la igualtat i la convivència. Les seves carpes es repartiran entre el passeig de la plaça Major i la Rambla. En aquesta edició torna la presencialitat dels actes, després que l'any passat se celebrés de forma telemàtica. Dissabte, també s'han organitzat tallers infantils a Racó del Campanar, una performance i concerts de músiques d'arreu del món a la plaça Doctor Robert. A la nit, a les 22h, hi haurà el concert del raper Still Ill.

Sota el lema Sabadell, compromesa amb el món, es recupera la mostra d'entitats i les activitats presencials. La tinenta d’alcaldessa de Feminisme, Marta Morell ha destacat que "els delictes d'odi i la xenofòbia creixen" i considera "molt important" que se celebrin aquestes jornades de sensibilització.

Seguint la normativa actual, les zones de carpes estaran perimetrades i tindran control d’accés i aforament. Les activitats també compliran amb la normativa i funcionaran amb reserva prèvia d’entrades. Antonio Ibáñez, president del Moviment Ecumènic de Sabadell, ha comentat que "el Mescla’t fomenta els valors del diàleg, la convivència, i la diversitat”. Per la seva banda, Jordi Alfonso, membre de la Federació d’Associacions de l’Àfrica Negra de Sabadell, ha explicat que “es demostra que som una ciutat diversa i intercultural i que treballem per la cohesió social”.

Entre el 27 de setembre i el 14 d’octubre tindran lloc dues exposicions entorn el comerç just i la solidaritat, sessions de conta-contes gitanos o el cinefòrum Holocaust i deportació, divendres 1 d’octubre al Casal Pere Quart. També hi haurà un taller infantil a la Biblioteca Vapor Badia, la presentació del llibre Implica’t amb els ODS a càrrec de Sindicalistes Solidaris, o la xerrada El Comerç Just a casa nostra i els països d’origen.

