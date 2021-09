El Sabadell necessita esvair dubtes amb una victòria sobre el Barcelona B

L'últim partit de l'estiu, en l'horari de tota la vida (diumenge, 17 hores), reuneix un grapat d'al·licients perquè la Nova Creu Alta s'acosti al topall d'espectadors (4.800) permès. Es notarà a la graderia el rècord social -ja s'han superat els 4.500- del club en la segona i tercera categoria? L'empenta de l'afició serà important en un duel de necessitat mútua que pot convertir-se en l'ocasió ideal per espantar fantasmes, esvair dubtes i dedicar la primera victòria de la lliga al mític capità Lino Gutiérrez, qui estrenarà oficialment la graderia del Gol Sud amb el seu nom. Un Sabadell-Barcelona B sempre té un sabor especial i en el record l'afició encara té l'últim al cap, l'històric 2-1 a Marbella que va significar el retorn al futbol professional.

Parlar de necessitats a la jornada 4 pot semblar incongruent, però Antonio Hidalgo reconeix que "a casa, amb la nostra gent, hem de sumar els tres punts". Dit això, el tècnic ha donat arguments per ser optimistes: "hem treballat molt bé aquesta setmana, he vist coses que m'han agradat. No només una línia ascendent en la feina sinó que els jugadors van entenent el que vull d'ells. Ara, aquestes bones sensacions s'han de demostrar sobre la gespa". El tècnic també s'ha referit al rècord de socis assolit aquesta setmana: "hem de posar en valor la feina que fa l'Esteve Calzada i el seu equip. És una xifra que fa goig i ara espero que també vinguin a l'Estadi, a més dels 2.000 fidels".

Insisteix Hidalgo que "el nostre nivell d'exigència és altíssim i al mateix temps significa una motivació per sortir a guanyar sempre. Tots sabem que la pressió va intrínseca amb aquest esport". Joseba Muguruza, totalment recuperat, està a disposició del tècnic i podria ser, fins i tot, la novetat en l'onze davant un Barcelona B que només ha sumat un punti i arriba també envoltat de dubtes. "Són jugadors joves, d'una altíssima qualitat. La idea no canvia, jugui qui jugui", subratlla Hidalgo, en al·lusió a Balde, Gavi i Nico González, que podrien ser reservats pel duel del primer equip davant el Granada de dilluns.

Antecedents i curiositats

L'últim antecedent és històric, el 2-1 de Marbella que va significar el retorn al futbol professional. Només es mantenen 5 jugadors d'aquell Sabadell: Óscar Rubio, Aleix Coch, Xavi Boniquet, Néstor i Aarón Rey. Per part del Barcelona B continuen el porter Iñaki Peña, Pereira i Jandro Orellano de l'onze titular a més de Mortimer i Peque. Com a curiositat, han marxat del club peces com Illaix Moriba, Monchu, Konrad de la Fuente o Manaj i el central Araújo o Mingueza estan ja consolidats al primer equip. També ha canviat el tècnic: Garcia Pimienta va ser acomiadat de manera sorprenent per repescar Sergi Barjuán, qui, per cert, té un mal record de la Nova Creu Alta en la seva última visita com a entrenador del Recreativo de Huelva. Ambdós equips tenien opcions de fer el play-off a Primera Divisió i va acabar 0-0. Un triomf hauria donat la classificació al conjunt andalús.

Militant a l'antiga Segona B, el Sabadell no guanya al filial blaugrana des de la temporada 2004/05 (1-0). En canvi, a Segona Divisió A rescatem un 3-2 en la 12/13, amb remuntada inclosa, i un 2-1 de la 13/14. Ara, debuten a la Primera RFEF.

LES DADES

Estadi: Nova Creu Alta.

Horari: Diumenge, 19 de setembre, 17 h

Àrbitre: Andrés Fuentes Molina, Comitè valencià.

Temperatura prevista: 23º a l'hora del partit.

Últim antecedent: 2-1 (final play-off ascens a Segona A). Gols d'Aleix Coch, Néstor / Monchu.

