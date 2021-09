El juvenil del CE Sabadell vol revertir la situació davant el Cornellà

Després de la derrota davant de l'Espanyol, el juvenil del Centre d’Esports Sabadell té diverses qüestions futbolístiques sobre la taula. Les expectatives són molt altes, però cal tenir en compte que la temporada acaba de començar i hi ha camí per recórrer per a aconseguir el joc i els objectius marcats.

En aquesta setmana post partit, el capità Oriol Tenorio s’ha mostrat autocrític sobre el partit que ha realitzat el seu equip davant del club perico: “Vam ser a un camp difícil a enfrontar-nos a un rival que estarà en les posicions altes de la classificació. Ens va faltar joc col·lectiu, connectar la línia defensiva i el mig del camp. Ens va faltar creació de joc i també punteria de cara al gol. Ells tampoc van estar molt encertats, però sí una mica més que nosaltres”. A més, Oriol ha donat les claus de la derrota des del seu punt de vista: “Crec que el partit es decideix en les dues jugades de pilota parada. Els dos gols d'ells van venir d'aquesta mena de jugades i serà una cosa a millorar amb el pas del temps”.

No obstant això, el jove jugador arlequinat veu bé a l'equip. El defensa és conscient del poc temps que el grup ha tingut per treballar i confia que s’aconseguirà obtenir un nivell adequat a les expectatives d'un dels millors equips de la categoria com és el juvenil A de Marc Nomen: “Veig bé a l'equip. Aquesta pretemporada va haver-hi molts canvis i estem adaptant-nos al nou entrenador. El balanç és bo fins al moment tenint en compte els rivals als quals ens hem enfrontat. Sí que és cert que hem de millorar en l'aspecte defensiu de les jugades a pilota parada, el joc col·lectiu i la definició de cara al gol.”

Una nova oportunitat es donarà demà (16h). Serà davant d'un clàssic de la categoria: l’UE Cornellà. El Centre d’Esports té l'obligació de passar pàgina i revertir la situació el més aviat possible perquè no afecti mentalment a l’equip. El líder de l'equip català el té clar, però també sap de l'exigència que sempre presenta el rival d'aquest cap de setmana: “Serà un partit difícil com cada partit de Divisió d'Honor. Cert és que és un gran equip que no ha començat de la millor forma però que sempre té alguna cosa a dir. Intentarem proposar el nostre estil gaudint amb la pilota i comptarem amb el suport de l'afició que segurament serà molt important com va ser en la primera jornada en la qual l'Olímpia estava ple.”

Per a finalitzar, Tenorio s’ha mostrat molt content i il·lusionat pel moment futbolístic que viu tant l'equip com ell personalment: “Destaco la il·lusió que es respira en l'equip. Saber que hi som a les categories inferiors d’un club tan important dins del futbol català dóna orgull. Ens complau representar al club i a la ciutat. Per part meva, és el meu primer any vestint la samarreta del Sabadell. Haig d'adaptar-me i per a mi és un repte. M'ho prenc amb la mateixa il·lusió que el primer dia i tinc la sort que els meus companys em van triar capità. Sincerament és molt il·lusionant per a mi ja que visc amb el somni d'aconseguir algun dia debutar en el primer equip”.

