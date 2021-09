L'OAR Gràcia femení inicia una temporada de transició davant el Sant Joan Despí

La Divisió d'Honor Plata femenina d'handbol aixeca el teló aquest cap de setmana en una temporada atípica i de transició. L'OAR Gràcia de Carol Carmona debuta al pavelló municipal del carrer Boccacio el diumenge (18.05 h) davant el Sant Joan Despí.

Després d’aconseguir la permanència amb gran solvència la passada temporada, ara l’OAR Gràcia afronta un curs marcat per les reestructuracions de les categories que vol equiparar el femení amb el masculí. A conseqüència d’això, només els dos millors de cada grup i els dos millors tercers tindran accés a la nova divisió de plata i la resta baixarà a la tercera categoria estatal. L’entrenadora del conjunt gracienc, Carol Carmona, però, prefereix centrar-se en el dia a dia. “La nostra mentalitat serà el partit a partit. Hem treballat molt fort aquesta pretemporada amb la idea d’arribar a l’inici de lliga en bones condicions. Crec que ho hem aconseguit”, reflexiona.

Bons reforços

Mantenir-se a la Divisió de Plata ha costat suor i llàgrimes en temporades precedents. Fins i tot en algun cas es va aconseguir als despatxos. La temporada anterior l’equip va fer un pas endavant esportivament i ara, la Carol admet que “tenim un bloc més fort. Les incorporacions han augmentat el nivell de la plantilla. Han arribat dues jugadores de La Roca i una del Mataró a més de la brasilera Gabri Romero que ha jugat a la màxima categoria”. Ho va fer al San José Lanzarorote i també va militar a l’Alcobendas i Granollers. Ara, per circumstàncies, s’ha traslladat a Barcelona i va acceptar la proposta de l’OAR.

“La permanència és sempre el nostre principal objectiu, però volem acabar el més amunt possible. Sabem que serà complicat perquè hi ha rivals d’altíssim nivell que lluitaran per l’ascens a la nova segona categoria. Nosaltres no renunciarem a res i si es presenta l’ocasió intentarem aprofitar-la”, diu la Carol. De moment, se centra en el duel d’aquest diumenge contra el Sant Joan Despí. “Sempre és important començar bé per agafar confiança. El més important és fer les coses com s’han fet durant la pretemporada”.

