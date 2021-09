El Taulí amplia la seva expertesa en malalties minoritàries

El Parc Taulí ha ampliat el seu grau de referència en malalties minoritàries en ser designat, ara, com a unitat d'expertesa clínica (UEC) en aquest tipus de patologies de l'àrea d'autoimmunes sistèmiques. El reconeixement té validesa a tot Catalunya, tant per infants com adults.

La designació forma part de l'estratègia del Servei Català de la Salut (CatSalut) per reordenar les malalties minoritàries i l'hospital de Sabadell comparteix lideratge amb Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu, entre altres grans hospitals del país.

Aquesta nova unitat d'expertesa clínica la coordina el director del Servei de Reumatologia, Dr. Jordi Gratacós, amb el suport del director de Medicina Interna, Dr. Joaquim Oristrell, i de la coordinadora pediàtrica, Judith Sánchez. Tots, acompanyats de l'equip multidisciplinar que inclou nombrosos especialistes mèdics i quirúrgics de l'hospital.

Gratacós reivindica la feina que hi ha darrere una acreditació com aquesta. El doctor remarca que fa anys que el Taulí fa un treball important en aquest àmbit, "com la creació i adaptació dels protocols necessaris per al maneig d’aquests pacients o el fet d’haver aconseguit que l’hospital disposi de tots els recursos necessaris per a l’atenció d’aquestes patologies".

A part d'aquesta, el Taulí també té la designació com a UEC en malalties cognitivoconductuals de base genètica, en l'edat pediàtrica, i en malalties minoritàries neuromusculars, tant per a adults com per a la població pediàtrica. Totes aquestes unitats d’expertesa s’ubiquen dins la mateixa Unitat de Malalties Minoritàries del Parc Taulí, que està coordinada per la directora del Servei de Medicina Pediàtrica, Pepi Rivera.

