Adaptar el Teatre del Sol costaria 500.000 euros

Tornar a gaudir del Teatre del Sol costaria, com a mínim, 500.000 euros. És l’estimació que fan els arquitectes que treballen amb el projecte de reforma de l’immoble, clausurat per ordre de l’Ajuntament a finals del passat mes de maig per deficiències estructurals. L’arquitecte Eduard Fenoy, d’EFA Arquitectes i encarregat de la reforma, adverteix que aquesta quantitat de diners “només serviria per deixar-lo consolidat d’estructura, façana i amb les cobertes reformades, però faltaria acabar de fer l’interior”.

El problema, però, és que el teatre no dona els rendiments econòmics per compensar una inversió d’aquesta magnitud i menys després de portar ja un any i mig tancat a causa de la pandèmia i els problemes estructurals.

Arribats en aquest punt, l’associació Grup de Teatre Independent Teatre del Sol es troba en una situació molt delicada, i el seu president, Josep Garrido, admet que “el moment és molt incert i fins que no tinguem els informes sobre la taula no sabrem què passarà amb el teatre”.

Teatre o altres usos?

La regidora d’Urbanisme, Mar Molina, recorda que es tracta d’un edifici protegit i que, per tant, “mai es podria enderrocar, s’ha de rehabilitar”. Rehabilitar-lo de forma integral podria costar 3 o 4 milions d’euros, segons Fenoy, de manera que només seria una opció possible si s’hi instal·la una activitat que ho pugui suportar. Molina comparteix que les opcions que hi ha sobre la taula passen per “rehabilitar-lo i tornar a obrir el teatre o fer una reformar i implementar un altre ús d’equipament que li dona el pla urbanístic”.

Propietaris de l’immoble i Ajuntament discuteixen ara a nivell tècnic com abordar la necessària reforma de l’edifici, tot i que el calendari dependrà, sobretot, de les intencions de la propietat. L’edifici té tres propietaris: Condis, Iniciatives Patrimonials (que depèn de Comissions Obreres) i els propietaris del Teatre del Sol. De moment el consistori descarta quedar-se l’immoble.

Primeres obres, acabades

A hores d’ara, les obres urgents per assegurar l’estructura de l’immoble ja han acabat. Han consistit en apuntalar la part que hi ha sobre el supermercat de la cantonada del carrer de les Planes amb Sol -que també va quedar clausurat i ja ha pogut reobrir- i refer part de l’arrebossat de la façana que tenia perill de despreniment.

L’edifici del Teatre del Sol té tres parts. La nord fa cantonada amb el carrer de les Planes i té el supermercat en planta baixa i magatzems del teatre a sobre; la cèntrica és el teatre en si i a la banda sud hi ha una sèrie de cases que funcionen com a magatzem i sortida d’emergència del teatre.

