Antonio Hidalgo: "És normal que la gent estigui molt enfadada"

Les valoracions del tècnic Antonio Hidalgo i dels jugadors César Morgado i Xavi Boniquet després de caure a la Nova Creu Alta davant el Barça B (1-3)

La valoració del partit: "El resultat és molt dolent. Ha passat el que teníem al cap, però hi ha situacions que hem de millorar. És cert que teníem unes expectatives més grans en relació amb els punts obtinguts. El màxim responsable soc jo i soc l'encarregat de buscar les solucions. Hem de millorar moltes situacions i com afrontem una sèrie de situacions. Hem tingut bons moments amb la pilota, hem arribat a tres quarts, però després no ha passat res. L'únic xut ha estat el de l'Aarón. No podem concedir segons quina mena de gols, com el segon.

Ara com ara, només dos gols i de jugadors defensius: "Ara hem de tenir molta tranquil·litat. És normal que la gent estigui molt enfadada, però hem d'afrontar la situació que ens toca viure i continuar treballant amb els meus jugadors".

Què creus que està fallant?: "De marge de millora n'hi ha moltíssim, però no vull parlar de moltes situacions perquè la gent no tingui la sensació que l'entrenador s'excusa. Crec que dels quatre partits que hem jugat, avui hem trobat situacions per fora, però a partir de tres quarts has d'oferir molt més. Quan estàs dominant el partit, has de tancar-lo per evitar aquest tipus de situacions que et fan mal".

Substitució de Kaxe a la mitja part i el revulsiu Néstor: "El Kaxe ha rebut un cop a l'esquena i no es trobava bé. Ja sabem el que ens dona el Néstor, que és com un altre davanter. És un tipus de jugador que és bregador amb el gol".

Xavi Boniquet: "Ens falta fer aquest pas"

Què li passa a l'equip en aquest inici de temporada?: "Ens ha costat arrencar, érem molta gent nova i s'han d'interpretar els conceptes del míster. És complicat, però si surten ens donen un cert avantatge en el joc. Aquesta setmana s'ha vist un joc més fluid. Ens ha faltat un pèl de sort.

La realitat no lliga amb les expectatives: "A mi, particularment, no em preocupa: estem a la quarta jornada. És un pal perquè no hem merescut perdre, però estic convençut que ens en sortirem. Demà ens tornarem a aixecar, sortirà el sol, i preparem el pròxim partit per guanyar-lo. Ens falta fer aquest pas"

Com es gestiona l'ansietat per no veure porteria?: "Des de la calma. Cada jugador ha d'estar tranquil, sense precipitació. Ens falta una mica de fortuna. Entenc que ens falta més efectivitat a dalt, però no només és dels jugadors de dalt, també dels migcampistes i dels carrilers. Tots som responsables perquè siguem més efectius".

César Morgado: "Hem de ser més contundents"

Valoració del partit: "Els errors ens han condemnat. Han arribat poc i segurament ens ha faltat aquesta sort. A la primera meitat no hem estat del tot còmodes que volíem, però a la segona meitat hem estat més tranquils sense la pilota. Amb la pilota hem estat un pèl dubitatius quan hem intentat arribar a dalt".

El segon gol: "És un cúmul d'errors. Hauria pogut estar molt més contundent i més contra aquest equip, que és un dels millors filials del món".

Estrena golejadora: "Ha estat molt bonic. Li he dedicat a la meva xicota. M'ha agradat molt veure la gent contenta. Tant de bo no en marqui més i guanyem tots els partits".

