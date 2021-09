El Sabadell no arrenca i es veu superat per un Barça B més efectiu (1-3)

A pitjor. La ratxa d'empats s'ha trencat amb la primera derrota de la temporada davant un Barcelona B molt més efectiu. Decepció important en una Creu Alta que ha registrat una magnífica entrada, amb prop dels 5.000 espectadors permesos. La situació comença a ser delicada.

El reconeixement al mític excapitá Lino Gutiérrez, en la inauguració oficial de la graderia del Gol Sud amb el seu nom, ha fet reviure temps gloriosos de la història del Centre d'Esports juntament amb altres il·lustres veterans exarlequinats en els prolegòmens d'un partit que, com es preveia, ha estat molt obert. Ambdós equips necessiten la pilota com a principal argument en el seu sistema. El Barça B, malgrat les baixes del porter Iñaki Peña, Balde i Gavi, amb dinàmica del primer equip, i Nico, indisposat a última hora, ha arrencat millor i globalment ha sigut superior.

Kike Royo ha rectificat, amb una excel·lent intervenció davant Nils Mortimer, una errada seva en la sortida de pilota. Ha estat el primer de tres ensurts gairebé consecutius per l'afició arlequinada. Dues vegades, en rematades de Guillem Jaime i Nils Mortimer, ha acabat la pilota dins la porteria arlequinada, però ambdues han estat invalidades per fora de joc, el primer per la intervenció d'Ángel Rodado en la trajectòria de la pilota.

El Sabadell ha reaccionat de la mà d'Aarón Rey i Alfred Planas, els dos homes més actius i incisius a la primera meitat. Ha tornat l'Aarón de fa dues temporades. Però la seva producció en tres quarts de camp no ha estat suficient per superar el sistema defensiu blaugrana. No podem parlar d'ocasions clares, només d'arribades amb perill sense culminar. Aarón Rey i Xavi Boniquet han fet intervenir Arnau Tenas amb xuts des de fora de l'àrea, però sense massa risc. Kaxe no ha pogut fer ni una rematada i a la represa, també dolorit per un cop al canell, ha estat substituït per Toni Gabarre.

El Sabadell s'ha mogut a ràfegues, arrossegant els problemes de creació i definició en tot moment. A la represa, amb Néstor com a principal revulsiu, ha perdut totalment el control del partit, però, curiosament, ha gaudit de la millor oportunitat per avançar-se en el marcador. Una gran combinació entre Aarón i Dani Sánchez ha acabat amb rematada de Toni Gabarre i la pilota, desviada per un defensa, ha fregat el pal. També Jacobo ha posat a prova a Arnau Tenas amb un xut ras. La reacció arlequinada s'ha estroncat de sobte en una acció una mica afortunada del filial blaugrana, quan Rodado, aprofitant un rebuig de Kike Royo a xut d'Abde, ha enviat la pilota al fons de la xarxa. El primer gol de la temporada a la Nova Creu Alta ha tingut color visitant.

Hidalgo ha col·locat sobre la gespa a Moha i Muguruza amb 20 minuts per donar la volta al partit. També ha debutat el jove Sergi Altimira en lloc de Xavi Boniquet. A la banqueta no hi era Ramon Folch, de nou amb problemes físics. Una acció d'estratègia ha donat vida al Sabadell: César Morgado, de cap, ha estrenat el caseller golejador a casa i la Creu Alta ha cregut amb la remuntada... durant 4 minuts. El temps que ha necessitat el conjunt de Sergi Barjuán per foradar de nou la porteria de Kike Royo. Rodado, un dels noms que van sonar en el mercat d'estiu pel Sabadell, ha aprofitat una doble errada dels centrals arlequinats i ha fet l'1-2. Dos minuts després, Matheu Pereira ha culminat un contracop per sentenciar i fer emmudir una Nova Creu Alta que ha passat de la il·lusió a la preocupació en aquest inici de temporada. Un 3 de 12 per reflexionar.

Fitxa Tècnica

Sabadell: Kike Royo; Óscar Rubio (Muguruza, m. 69), Aleix Coch, César Morgado, Dani Sánchez, Facu Garcia, Alfred Planas (Néstor, m. 54), Aarón Rey (Moha, m. 69), Kaxe (Toni Gabarre, m. 46), Xavi Boniquet (Altimira, m. 75) i Jacobo.

Barcelona B: Arnau Tenas; Guillem Jaime, Arnau Comas, Mika Mármol, Jutglà, Alvaro Sanz, Jandro Orellana, Arnau Solà, Ángel Rodado, Lucas de Vega (Matheus, m. 77) i Nils Mortimer (Abde, m. 59).

Àrbitre: Andrés Fuentes Molina, Comitè valencià. Grogues: Kike Royo, Aleix Coch; Lucas de Vega.

Gols: 0-1, m. 67: Ángel Rodado; 1-1, m. 80: César Morgado; 1-2, m. 84: Ángel Rodado; 1-3, m. 86: Matheu Pereira.

Incidències: Uns 4.500 espectadors -no s'ha facilitat el nombre oficial- a la Nova Creu Alta. Abans del partit, l'excapità Lino Gutiérrez ha estat homenatjat en la inauguració de la Grada amb el seu nom.

