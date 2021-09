L'afició arlequinada desconcertada amb l'inici de lliga arlequinat

Un 3 de 12. Ningú s'esperava un inici de lliga tan decebedor, no només en resultats sinó en sensacions. El Sabadell se situa en zona de descens després de quatre jornades i no ofereix símptomes de millora. La primera derrota de la temporada davant un debilitat Barcelona B (1-3) va provocar el desencís d'una afició que sí que respon. Més de 4.750 socis i més de 4.200 espectadors a l'Estadi diumenge passat, xifres gairebé impensables després d'un descens de categoria i les restriccions per la pandèmia. De fet, l'entrada es va acostar al topall màxim de 4.800 persones permès ara mateix.

L'afició està desconcertada. Els fitxatges van il·lusionar i encara que calia un temps d'adaptació perquè és una plantilla gairebé nova, tothom esperava una millor arrencada. Fins i tot ha estat pitjor que el complicat inici de la temporada 18/19 a l'antiga Segona B, quan el Sabadell de Toni Seligrat va fer un '4 de 12': 1 victòria, 1 empat i 2 derrotes. Curiosament, el Barcelona B va ser un dels botxins en la jornada 3 amb un 0-1 a la Nova Creu Alta -autogol d'Aleix Coch- que va provocar una esbroncada monumental a l'Estadi. Diumenge passat es van sentir alguns xiulets al final, però sembla que hi ha més marge de confiança encara que les xarxes socials comencen a bullir contra l'equip i l'entrenador Antonio Hidalgo, qui va fer un exemplar exercici d'autocrítica carregant amb tota la responsabilitat per aïllar els seus homes.

El calendari tampoc ajuda. El Sabadell visitarà dissabte que ve (17 hores) el Nuevo Mirador per enfrontar-se a un Algesires amb la moral pels núvols després de l'espectacular 0-4 que va aconseguir en el derbi contra la Balompédica Linense. Això sí, és un escenari que porta molt bons records als arlequinats: allà va començar la cursa de l'ascens en el play-off exprés superant el filial de l'At. Madrid en la primera tanda de penals. I en partits de lliga davant l'Algesires, en el vell estadi, el Sabadell va sortir guanyador en les seves dues úniques visites militant a Segona A: 0-2 en la 78/79 i 2-3 en la 79/80.

Sergio Aguza de nou

L'actual situació sembla que ha reactivat l'operació del '8' que estava mig aparcada. El nom que continua sonant amb força és el de Sergio Aguza. Era la prioritat per posar la cirereta en el mercat d'estiu, però llavors no es va arribar a un acord. El futbolista, després de rescindir el contracte amb l'Almeria a les últimes hores del mercat, també volia esperar possibles ofertes de Segona A. Des del club s'insisteix que no hi ha res tancat i es mantenen diversos escenaris, però Aguza podria ser el reforç ideal per un mig del camp que no acaba de carburar. Els problemes físics de Ramon Folch, que no va poder jugar contra el filial del Barça, ha empitjorat la situació.

Aguza acumula una notable experiència en la categoria de plata. Format a la pedrera del Real Madrid, ha defensat la samarreta de la Ponferradina, Alcorcón, Córdova, Cartagena i Almeria en dues etapes. Ha tingut una presència irregular en aquestes temporades, però té qualitat i capacitat creativa, un dels principals dèficits d'aquest Sabadell. Els pròxims dies podrien ser claus per concretar l'operació.

