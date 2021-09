"La gent va sortir corrents en sentir els trets"

"La gent marxava fugint cap a l'autopista, espantada. No sabíem on ficar-nos", explica una de les testimonis del tiroteig que va tenir lloc ahir, Cristina Sugey, que va veure com una de les víctimes es va desplomar, ferit, a les portes del Mc Donalds. Els assistents del botellón a via Sabadell es van dispersar en qüestió de segons, en cotxe o a peu després de sentir uns trets a la zona. Fonts coneixedores del tiroteig afirmen que un vehicle, al voltant de la una de la matinada, va obrir foc contra un grup de persones que es trobaven entre la multitud.

Ahir unes 200 persones s'havien aplegat a la zona de l'Ikea de Sabadell, segons els testimonis. Es tracta d'un dels espais habituals on se celebren botellón, una pràctica que s'ha estès en els darrers mesos. "Pràcticament cada cap de setmana hi ha festes i botellons a aquest carrer", explica un dels treballadors de la zona. Aquesta matinada, en arribar al seu lloc de treball, els Mossos l'haurien informat que els camions no podien descarregar el gènere perquè l'entrada a la seva empresa estava bloquejada. "S'hi han estat fins poc després de les 10h fent les investigacions".

Fonts municipals asseguren que l'ajuntament està fent gestions amb Mossos d'Esquadra i amb els responsables de Via Sabadell per augmentar la seguretat a aquesta zona.

Cinc persones ferides

Cinc persones han resultats ferides aquesta matinada en un tiroteig a Sant Pau de Riu-Sec, prop de l’Ikea, després d’un botellón. Un home ha obert foc contra un grup de persones que estaven bebent per la zona. Totes les víctimes són d'origen estranger.

L'autor del tiroteig i les víctimes es coneixien d'abans i, segons fonts policials, tot fa pensar que la motivació del trets seria una venjança. Els Mossos d'Esquadra busquen l'home responsable dels trets per detenir-lo.

