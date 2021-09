L'OAR Gràcia arrenca amb derrota a la Divisió de Plata (26-28)

L'OAR Gràcia femení no ha tingut el debut desitjat a l'estrena de la lliga a la Divisió d'Honor Plata en ser superat pel Sant Joan Despí per 26-28. El partit ha estat intens i emocionant, ja que no s'ha decidit fins als darrers minuts en què el conjunt visitant, quart classificat la temporada passada, s'ha mostrat més eficaç i ha donat el cop de puny decisiu per aconseguir la victòria.

La perillositat del Sant Joan Despí s'ha fet evident ben aviat, deixant clar al conjunt de Carol Carmona que molta pedra hauria de picar si volia deixar-lo sense opcions. Especialment decisiva ha estat la disciplina i l'agressivitat defensiva de les visitants, incansables en els contactes i cooperants les jugadores a l'hora de tapar espais o frenar les incursions. No menys important el bon paper de Clàudia Sabaté a la porteria amb força intervencions de mèrit. Tot plegat ha provocat molta incomoditat a les gracienques en els seus atacs i frustració en les ocasions que no han acabat en gol.

Tot i això han estat dins el partit, estones per davant, estones per darrere en un marcador que ha anat alternant fases de domini de petites diferències. Quan faltaven 8 minuts no hi havia res decidit (25-25), però a partir d'aquí s'ha gestat el desenllaç. El parcial 0-3 (25-28) ha decantat definitivament la balança. Belén Reche ha obert una mica la porta a l'esperança (26-28) i la possibilitat de posar-se a un s'ha esvaït amb el 7 metres no transformat.

