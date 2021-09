La Premsa Comarcal celebra 40 anys de feina indispensable

Més de 350 persones van assistir diumenge a la tarda a la festa de celebració del 40è aniversari de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Editors de mitjans, publicistes, lectors i representants institucionals no es van perdre la festa, que a causa de la pandèmia es va haver de posposar l'any passat. Aquest 2021, la cita per fi va poder aplegar a molts dels amics de la Premsa Comarcal, amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta del Parlament Laura Borràs.

L’acte va combinar parlaments de les autoritats i una entrega de diferents reconeixements, amb una part lúdica amb actuacions musicals. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va dirigir-se als representants de la premsa comarcal: "Representeu la capil·laritat, podeu arribar a tot arreu. Per tenir una Catalunya sencera és indispensable que tothom tingui veu”. Al seu torn, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, va recordar que “la premsa comarcal té un paper cabdal per al foment, l’ús i la normalització de la nostra llengua”; i el president de l’ACPC, Francesc Fàbregas, va assenyalar: “Tenim 150 capçaleres, 765.000 lectors i donem feina a mil famílies. Avui tothom diu que som Quilòmetre Zero, però nosaltres som els originals”.

El mestre de cerimònies va ser l’actor Quim Masferrer, que va posar el punt simpàtic a una trobada que volia ser, per sobre de tot, una festa de retrobament. El primer acte institucional va reconèixer a totes aquelles persones que han presidit l’entitat al llarg de les darreres quatre dècades. Un per un, els expresidents Josep Masoliver, Josep Maria Rierola, Jordi Vallmajó, Ricard Rafecas, Antoni Garrido, Estanis Alcover i Carles Ayats van rebre una estatueta que premiava la seva tasca al capdavant de l’entitat.

L’altre acte institucional va ser l’entrega del 1r Premi d’Honor Premsa Comarcal que, recentment instituït per l’ACPC per reconèixer la tasca dels professionals més destacats vinculats a la premsa comarcal, va recollir el reconegut periodista Ramon Besa. “L’essència de la premsa comarcal és estar sempre a prop dels fets. No conec un periodisme millor que el de la premsa comarcal perquè sempre s’ha de donar la cara, allà no funcionen les fake news i, a més, has d’escriure per a tothom”, va assenyalar.

Pel que fa a la part musical els encarregats d’amenitzar la vetllada van ser la vallenca Marina Jacobs, que va acompanyar musicalment l’inici de la vetllada i els entreactes; i el popular cantautor solsonenc Roger Mas, que va ser l’encarregat de cloure la nit presentant temes del seu proper disc, Totes les Flors. Aquesta festa, però, només és l'inici de molts més actes que l'ACPC celebrarà al llarg del 12 mesos vinents arreu del territori català.

