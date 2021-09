Desmantellat el clan de Can Deu, responsable de blanquejar tres milions d'euros procedents del tràfic de drogues

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat el clan criminal que operava al barri de Can Deu de Sabadell. De les 13 persones detingudes acusades de delicte de blanqueig de capitals, tràfic de drogues, tinença d'armes de foc i defraudació de fluid elèctric, tres han d'elles han entrat a la presó de manera provisional i la resta estan en llibertat amb càrrecs a l'espera del judici final. La investigació es va iniciar fa més d'un any, quan els Mossos van detectar que aquest clan havia adoptat una posició de poder al barri en el control del tràfic de marihuana al Vallès Occidental. A més, veïns del mateix barri havien alertat a l'Ajuntament i a la policia de la creixent sensació d'inseguretat. La investigació iniciada va acabar amb la descoberta de vuit plantacions interiors de marihuana en diferents municipis de la província de Barcelona, majoritàriament a Sabadell.

Aquestes plantacions tenien una capacitat global de producció superior a 200 quilos anuals i un volum de benefici per any d'uns 400.000 euros. Per poder blanquejar els ingressos que generava el tràfic de drogues, els responsables del clan van anar adquirint propietats immobiliàries i vehicles. La majoria d'aquestes a través de testaferros que controlava l'organització.

L'estudi dels ingressos dels investigats va destapar una inequívoca desproporció entre les seves rendes del treball i el seu volum de despeses, així com un patrimoni atribuïble incompatible amb els seus ingressos lícits declarats en els darrers exercicis fiscals. En aquest sentit, la investigació econòmica realitzada ha pogut determinar que els fons criminals blanquejats per part del clan familiar superen els tres milions d’euros en els darrers cinc anys.

Els Mossos han destacat la complexitat de la investigació ja que els detinguts adoptaven moltes mesures de seguretat per evitar l'acció policial. A més, disposaven d'un entorn amb nombrosos col·laboradors que funcionaven com a vigilants per detectar la presència dels investigadors.

17 entrades i registres

A l’operatiu policial, coordinat pel Jutjat d'Instrucció número 4 de Sabadell, es van realitzar 17 entrades i registres a diferents localitats de la província de Barcelona, i es van detenir a 13 persones pels delictes de blanqueig, tràfic de drogues, tinença d’armes de foc i defraudació de fluid elèctric.

En conjunt s'ha desmantellat un total de vuit cultius intensius de marihuana, es van intervenir més de 4.000 plantes, tres armes de foc, tres turismes, gairebé 20.000€ en efectiu i documentació econòmica d'interès per la causa.

Els detinguts van passar a disposició del jutge els dies 17 i 18 de setembre. Aquest va decretar presó provisional per a tres d'ells i llibertat amb càrrecs per a la resta.

