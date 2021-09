Macroopeació contra el tràfic de drogues a Can Deu

Hi ha 12 persones detingudes en una macrooperació oberta de Mossos d'Esquadra contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals a Can Deu. Des de primera hora de dimecres i al llarg del dia, diverses unitats de la policia catalana van registrar una dotzena de domicilis on tenien sospites que s'hi estava cultivant i venent marihuana.

Les entrades als domicilis es van centrar a pisos de la plaça dels Castanyers, una zona que arrossega problemes de convivència des de fa temps relacionats amb l'ocupació il·legal. Recurrenment, la unitat canina de la Policia Municipal de Sabadell hi fa intervencions i els propis veïns fa anys que denuncien que hi ha habitatges on es cultiva marihuana.

L'última de les detencions es va produir al carrer de Pedraforca. Segons informen fonts de Mossos, l'operació continua sota secret de sumari i no es descarten més detencions per tràfic de drogues i blanqueig de capitals.

