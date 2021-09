Parlem de les discoteques

Sabadell s’explica a través dels seus veïns, que són els ulls i les veus necessàries per fer cada dia el Diari. Entre els nostres, hi ha desenes de persones afectades –des de fa més d’un any i mig– pel tancament forçat de l’oci nocturn.

L’Antonia, la Míriam, l’Edgar –entre molts altres propietaris– han estat obligats a tenir la persiana abaixada i enviar els seus treballadors als ERTO. Han hagut de renunciar durant mesos a seguir amb el negoci, la seva manera de viure, per la pandèmia. Representen un dels sectors més afectats –per no dir el que més– de les restriccions associades al coronavirus. El Govern de la Generalitat ha autoritzat la reobertura de l’oci nocturn a partir de la matinada d’aquest dijous, restringit en espais exteriors.

La mesura podria semblar un avenç important per al sector, però la realitat és una altra: la majoria d’establiments sabadellencs no podran reobrir perquè són a l’interior. A efectes pràctics, hi ha pocs canvis. No disposem de dades específiques sobre l’oci nocturn, però el que sí sabem és que el conjunt de l’hostaleria genera ni més ni menys que 232 milions d’euros a l’any (VAB, 2018), el 6,8% de l’economia sabadellenca. Amb prudència davant la pandèmia, però amb conscients dels avenços en la vacunació –el 82,5% dels veïns majors de 12 anys han rebut les dues dosis–, esperem que aviat es pugui recuperar l’activitat de bars musicals i discoteques. Abans que sigui massa tard.

