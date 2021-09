Què pensen els sabadellencs sobre el descontrol dels 'botellons'?

Els botellons no s’aturen a Sabadell. Després de les imatges de grans aglomeracions al Parc Catalunya els dies de Festa Major, semblava que les següents setmanes serien més tranquil·les. Res més lluny de la realitat. La nit de diumenge a dilluns va tornar a haver-hi un macrobotellón. I aquest, amb conseqüències molt greus. Cinc persones van resultar ferides en un tiroteig i una d’elles, embarassada en estat avançat, va perdre el fill.

Mireia i Adrián: “S’ha d’augmentar la vigilància”

La Mireia i l’Adrián, veïns de Sabadell, es mostren molt preocupats amb la situació. “És normal que hi hagi restriccions veient coses com aquesta”, assegura ella. Així mateix, l’Adrián creu que caldria augmentar la vigilància en les zones “més conflictives” de la ciutat per evitar “almenys” els aldarulls.

Mireia: “Si obre l’oci nocturn, no hi haurà aldarulls”

Per la seva banda, la Núria també considera que els botellons no “porten enlloc”. De fet, la sabadellenca denuncia que poden arribar a comportar un augment significatiu dels contagis per Covid-19.

No obstant això, ella no creu que la solució sigui augmentar la vigilància policial per aturar-los. “No fan falta més agents. Cal més educació i consciència entre la població. Sabadell és una ciutat segura”, assevera. Això sí, la Núria es mostra convençuda de quina podria ser, doncs, la solució: “Si obre l’oci nocturn, no hi haurà aldarulls ni tampoc botellons”, reivindica.

Ana Maria: “Els ‘botellons’ són una autèntica vergonya”

L’Ana Maria es mostra molt més bel·ligerant que la Mireia, l’Adrián i la Núria. Ella acusa directament als joves de l’augment dels botellons a Sabadell i els tilda d’“inconscients i egoistes”. “Es pensen que la pandèmia s’ha acabat i que poden fer el que vulguin. Estem veient imatges de grans aglomeracions de persones emborratxant-se al carrer i pràcticament ningú diu res. Els botellons són una autèntica vergonya”, expressa.

En la mateixa línia, l’Ana Maria opina que cal més educació per evitar els botellons. “Els pares dels qui organitzen els botellons haurien de saber què fan els seus fills a les nits. I a partir d’aquí fer-los veure que no van pel bon camí”, afegeix. L’Ana Maria té clar que l’oci nocturn podria ajudar a reduir les aglomeracions a la nit, tot i que pensa que encara n’hi hauria algunes.

