La bústia del ratolinet Pérez torna a estar operativa un mes després

La bústia del ratolinet Pérez, que havia patit diversos atacs vandàlics, torna a estar operativa més de 30 dies després. Des de l'Acadèmia Catòlica es mostren feliços per poder oferir el servei un altre cop als infants de la ciutat. De fet, l'entitat assegura que prepara un nou projecte, que aviat sortirà a la llum, per a la resta de la paret del carrer de Borriana, 15, on també hi ha les casetes del ratolinet i la de l'Olívia Rosegadora, que també han estat arreglades.

Dit això, la bústia, encara més gran que l'anterior, l'ha fabricat Rètols Daunis, una empresa sabadellenca de retolació del carrer de Sant Pere. El ratolinet, a través del seu Instagram, ha celebrat i ha agraït la paciència als infants de la ciutat, que ja poden tornar a deixar les seves cartes un altre cop a la bústia.

Publicitat

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ratolí Pérez (@ratoliperez)

Por a més actes vandàlics

Des de l'Acadèmia Catòlica esperen que no hi hagi més actes vandàlics contra la bústia, però estan preparats per si tornen a ocórrer. La segona setmana del passat mes d'agost uns vàndals van destrossar la bústia del ratolinet Pérez i es van emportar les teulades de les casetes del ratolinet i la de l'Olívia Rosegadora, així com van trencar la petita porta d'una d'elles. Diversos veïns de la ciutat van lamentar l'acte vandàlic a través del grup de Facebook 'Patrimoni Sabadell'.

Publicitat