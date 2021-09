L'AP-Nou Escorial, rebut amb tots els honors

El saló de plens de l'ajuntament de Sabadell ha estat l'escenari escollit per rebre amb tots els honors el primer equip de l'Amics del Pou-Nou Escorial per l'ascens aconseguit el juny passat a la Segona Divisió B de futbol sala, la tercera categoria del futbol sala estatal. Una fita històrica per a un club humil que posa la cirereta a quatre ascensos en cinc anys.

El president de l'entitat, Teo Robles, ha volgut posar en relleu la tasca que realitza des del 2012 l'Amics del Pou-Nou Escorial a un barri amb diversitat de problemes, però a on la cultura de l'esforç i el respecte formen part de l'ADN: "A través de la pilota intentem potenciar valors com el treball en equip, la companyonia i el respecte, per fer front a problemes molt arrelats com l'atur, el fracàs escolar o els problemes de convivència". En la mateixa línia, ha destacat la importància d'aconseguir aquesta fita "històrica i excepcional" perquè ajuda als joves del barri a tenir un objectiu, a emmirallar-se amb els jugadors de la primera plantilla: "Amb molt d'esforç, graó a graó, hem arribat a la tercera categoria nacional. Això és un orgull per la gent del barri i per la ciutat de Sabadell".

Publicitat

Per la seva banda, l'alcaldessa Marta Farrés, que ha felicitat al club "per una carrera vertiginosa en aquest camí cap a l'ascens", ha destacat "la tasca de cohesió i l'esperit de conquesta a un barri que mai se'ls hi ha regalat res" i ha assegurat que l'Ajuntament sempre tindrà la mà estesa amb "projectes d'èxit de cohesió als barris". Per últim, Farrés ha obsequiat al club amb un quadre de la Torre de l'Aigua.

A l'acte, a més de l'alcaldessa i el president de l'Amics del Pou-Nou Escorial, hi ha assistit una representació dels protagonistes de la consecució de l'ascens, la regidora d'Esports, Laura Reyes; i els portaveus dels diversos grups municipals.

Publicitat