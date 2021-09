Una concentració doble rebutja el tracte als encausats per l'Operació Judes

Concentració doble la que hi ha hagut en el segon aniversari de les primeres detencions per l'Operació Judes duta a terme per la Guàrdia Civil el 23 de setembre de 2019. Vora uns 250 sabadellencs i sabadellenques s'han reunit a les 19.30 h a la plaça de Sant Roc de la ciutat en la primera part de l'aplec per condemnar el tracte als detinguts i investigats en l'operació policial ara fa dos anys.

A la trobada hi ha hagut representants de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural a Sabadell, així com diferents representants polítics sabadellencs de partits i agrupacions polítiques independentistes a la ciutat, com Crida per Sabadell, Junts o ERC. També han assistit alguns dels encausats per l'Operació Judes, com David Budrià i Clara Borrero.

L'acte ha consistit en una concentració en que s'ha llegit un comunicat de l'organització Alerta Solidària, que ha servit per rebutjar els dos anys de presó i seguiment judicial dels 13 investigats. El text, llegit en veu alta, rebutjava les "9 detencions orquestrades per la Guàrdia Civil i l'Audiència Nacional", segons deia, a més de les 4 posteriors investigacions.

Publicitat

"En aquests dos anys hem vist com el secret de sumari s'imposava a les nostres defenses, que rebien les comunicacions judicials, una vegada i una altra, pels mitjans de comunicació molt abans que pels mitjans jurídics formals", s'ha llegit des de l'organització. Alhora, des del comunicat es denunciava que el tracte als investigats que havia inclòs "detencions il·legals per haver-nos dificultat, i en alguns casos impedit, l'accés als advocats d'Alerta, quan se'ns aplicava de manera encoberta la llei antiterrorista". També insistia el text en què "en aquests dos anys hem viscut, i encara seguim patint, nervis, frustració i impotència".

Després de la lectura, els concentrats han fet 13 minuts de silenci, "un per cada encausat", i han entonat la cançó 'Què volen aquesta gent?', de Maria Mercé Marçal a mode de denúncia.

Just després, vora un centenar dels concentrats s'han dirigit a peu fins els Jutjats de Sabadell, a l'Eix Macià, cridant lemes com "No som terroristes, som independentistes" o "Fora, fora, fora la justícia espanyola". Allà han fet una segona concentració on han tornat a entonar la cançó de Maria Mercé Marçal abans de finalitzar la convocatòria.

Publicitat