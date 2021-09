La nova regulació de l’oci nocturn es posarà en marxa el febrer de 2022

L’oci nocturn no passa pels seus millors dies, després de més d’un any de tancaments i restriccions per la Covid. Ja abans de la pandèmia, el sector estava afectat per una moratòria de l’Ajuntament de Sabadell. El motiu: impedir l’obertura de nous establiments fins a la posada en marxa d’un nou model de pubs i discoteques per la ciutat, que enterri definitivament la Zona Hermètica.

Segons ha pogut saber el D.S., la nova regulació entrarà en funcionament el febrer de 2022, un cop el ple hagi donat el vistiplau definitiu i la Generalitat hagi aprovat els canvis urbanístics. El Govern municipal espera que en aquell moment ja s’hagi tornat a una relativa normalitat. “La reobertura de l’oci nocturn és positiva i necessària. Els propietaris estan desesperats i la gent jove necessita espais d’esbarjo”, assegura la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, que insisteix: “Amb tot el que calgui i la precaució, que reobrin”.

La normativa preveu tres tipus de locals (musicals, d’oci i especials), repartits en quatre zones de la ciutat –cadascuna amb restriccions d’aforament i distàncies entre locals per evitar concentracions [veure mapa]–.

On i com es podrà créixer?

La nova regulació donarà poc marge de creixement al sector dins de zona urbana. Es pretén donar protagonisme als polígons industrials Sud-Oest i Sant Pau de Riu-sec, els únics indrets de la ciutat on es podran instal·lar grans discoteques –amb aforaments màxims d’entre 500 i 1.000 persones–. Si les previsions es compleixen, a l’entorn de l’escorxador s’hi podran col·locar entre dos i tres establiments nous.

L’antiga Zona Hermètica està descartada del tot: hi ha una sentència ferma que impedeix posar-hi discoteques i l’Ajuntament està obligat a complir-la. “Si obre algun local allà, es tancarà immediatament complint amb la decisió judicial”, asseguren les mateixes fonts.

Un 6,8% de l’economia

L’hostaleria genera 232,3 milions d’euros anuals (Valor Afegit Brut, 2018), el 6,8% de l’economia sabadellenca. En els últims anys, bars, restaurants, pubs i discoteques constitueixen un dels sectors amb més potencial de creixement: entre 2011 i 2018, el seu impacte econòmic a Sabadell ha crescut un 29%, només superat per la indústria metal·lúrgica i de la maquinària (+33%).

Les darreres dades disponibles d’Idescat –prèvies a la crisi del coronavirus– indiquen la salut de l’hostaleria sabadellenca en relació amb altres ciutats de dimensions similars. Amb 232 milions anuals, l’impacte econòmic del sector a Sabadell supera el de Terrassa (185 milions d’euros a l’any) i Badalona (169 milions).

Un de cada deu locals oberts (11%) forma part del sector hostaler, segons l’Observatori de l’Economia Local (OEL). En total, a Sabadell hi ha més de 800 establiments: un terç es troben al Centre (districte 1: 266 locals), 27 dels quals situats a l’anomenada milla d’or –Rambla, Passeig de la plaça Major i Manresa–. Els districtes 3 i 4, amb les avingudes Matadepera i d’Estrasburg com a zones de referència, aglutinen conjuntament un altre terç de l’activitat hostalera (261 locals). Els 300 establiments restants es reparteixen per la resta de la ciutat.

