La ‘clàssica’ Ronda Vallesana torna amb un recorregut per Collserola

El pròxim 3 d’octubre, la Unió Excursionista de Sabadell celebrarà la 41a edició de la Ronda Vallesana, una de les cinc clàssiques de l’entitat, la primera gran activitat post-Covid presencial : “En tenim moltes ganes de poder-nos retrobar, per fi, amb els socis”, expliquen fonts del centre excursionista. En la mateixa línia, asseguren que els racons i els paratges de la 41a edició “sorprendran i estem segurs que tornaran a Collserola per descobrir altres camins i indrets. És un Parc Natural, a tocar de la nostra ciutat, que té molt a oferir”, asseguren.

Enguany, però, només hi haurà un recorregut de 17,5 km i 450 m de desnivell, amb un màxim de 500 persones –les inscripcions estan obertes fins al 30 de setembre–, a causa dels límits de participació imposats per la Direcció del Parc de Collserola. Amb sortida des de Cerdanyola del Vallès, la Ronda Vallesana transcorrerà per diversos punts d’interès, com la Riera de Sant Cugat, Can Fatjó del Molí, Masia de Can Coll, Serra d’en Masriera, Turó de l’Ermità, Portell de Valldaura, Can Valldaura, Can Cerdà, Can Codina, Capella de Santa Maria de les Freixes i Can Canaletes i aqüeducte.

