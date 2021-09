El teu defensor: “Fa anys que està sense vegetació”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

L’Enric reclama una millora del parterre del passeig Dos de Maig. L’Ajuntament estudiarà quina actuació es pot fer a la zona.

Enric C., lector del Diari i veí del barri de les Termes s’ha posat en contacte amb El teu defensor per reclamar una millora de la zona on viu. En concret, denuncia l’estat d’un parterre del passeig dos de maig, davant del número 24. “Fa cosa de deu anys que tenim un parterre descuidat i sense vegetació”, explica el veí. Segons destaca, abans era un espai amb plantes, però ara “s’ha convertit en un niu de brutícia i bitxos” que “no té cap mena d’ús”, lamenta l’Enric.

Tot i això, alerta del perill que suposa per la gent gran i persones amb mobilitat reduïda: “Ja hem recollit dues persones grans que han caigut a terra, per l’estat d’aquest parterre”, afirma el veí.

Publicitat

En aquest sentit, demana a l’Ajuntament de Sabadell que dugui a terme una actuació ràpida i es plantegi tapar aquest espai: “Seria tan senzill com posar una planxa de ciment, com s’ha fet a altres llocs de Sabadell, per tapar escocells on abans hi havia arbres” proposa. El veí demana que sigui una actuació ràpida per evitar noves caigudes: “Si us plau, no esperem que passi cap desgràcia”, es dirigeix a l’Ajuntament de Sabadell.

L'Ajuntament "ho estudiarà"

El D.S. ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell per fer-li arribar la demanda del nostre lector. Fonts municipals no han concretat quina serà l’actuació, però afirmen que “estudiarem què fer en aquest tram de parterre” i també “amb l’arbustiva en general”. Encara és d’hora per concretar què s’hi farà i quan. En tot cas, el Teu defensor informarà quan hi hagi cap novetat.

El D.S. recorda que quan es detecti qualsevol incidència a la via pública, es pot alertar l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic, que demana un registre omplint dades bàsiques. D’aquesta manera, es pot seleccionar el tipus d’incidència que es vol denunciar, apuntar la seva ubicació mitjançant la geolocalització i enviar la informació directament a l’administració local.

També hi ha la possibilitat d’adjuntar una fotografia. Un cop fet el procés, un missatge electrònic confirmarà l’enviament. Tot i això, el D.S. continuarà defensant les peticions dels ciutadans de Sabadell.

Publicitat